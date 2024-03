Fuerte rechazo a la “rebelión fiscal” del Gobierno nacional

En la jornada pasada, distintos referentes del peronismo a nivel provincial se sumaron a repudiar al diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert, por su llamado a una “rebelión fiscal”, situación que generó gran indignación en gran parte del arco político por contar también con la adhesión del Presidente Javier Milei.

Esto sucede en un contexto donde esta semana el mismo Gobierno anunció, en un borrador de lo que se convertiría en una nueva ley ómnibus, la restitución del impuesto a las Ganancias, entre otras medidas contenidas en el paquete fiscal. En cuanto a la Ley Fiscal Impositiva 2024, votada en diciembre en la Legislatura bonaerense aplica un incremento de los tributos sobre bienes inmobiliarios, urbanos edificados y tierra rural, y que varían entre el 140% y el 200%. “Es la única defensa que tenemos los contribuyentes”, instó el diputado libertario aludiendo a las recientes subas de las patentes, el impuesto Inmobiliario y el Rural en la provincia de Buenos Aires. Sobre esto, Espert refirió: “El aumento de patentes, el aumento de Inmobiliario Residencial y el aumento de Inmobiliario Rural no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Los bonaerenses no tienen que pagar el aumento impositivo”, aseveró.

Asimismo, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados anticipó que él mismo no pagará ninguno de los impuestos en la Provincia y expresó: “Así como los trabajadores que no se sienten representados por los salarios que cobran, hacen huelga, y los pobres cortan la calle, es la única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan como contrapartida a los impuestos que pagamos algo”, manifestó el legislador.

En esta línea, Espert también opinó que las provincias solo deberían recibir fondos de Coparticipación Federal debido a que Nación tiene “mucho menos poder corporativo que ellas, le sacan 4.000 millones de dólares por año adicionales a la Coparticipación. Además, el año pasado recibieron otros 2.000 millones de dólares”, exteriorizó.

Esta situación generó que, desde el Partido Justicialista (PJ) Bonaerense, emitieran un comunicado repudiando al legislador y calificando sus palabras de “graves e irresponsables”.

Según indicaron, “la gravedad de los dichos de quien preside una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados de la Nación solo se supera por la validación del propio presidente de la Nación, Javier Milei, quien no solo compartió los dichos de Espert en redes sociales, sino que en una entrevista radial brindada esta tarde consideró que es expropiatorio el aumento del impuesto Inmobiliario y una violación al derecho de propiedad”.

En ese sentido, consideraron que “es muy grave e irresponsable la actitud del Presidente de la Nación y el diputado por la provincia de Buenos Aires que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso”, ya que “están abiertamente llamando a una rebelión fiscal en la Provincia”.

La palabra de Alak

El intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak, también salió con los tapones de punta a través de sus redes sociales, donde señaló: “En un acto de enorme gravedad institucional sin precedentes en la historia argentina, el Gobierno nacional ha llamado a no cumplir con la ley en la provincia de Buenos Aires”.

Según indicó el jefe comunal, Espert “insólitamente hace apología de la evasión fiscal, pretendiendo que se incumpla con los tributos fijados por ley de Presupuesto, votada por amplia mayoría en la Legislatura, y cuyo cumplimiento está establecido en el Código Fiscal”.

“Haciendo gala de su enorme capacidad de agraviar y discriminar, el objetivo político del Gobierno nacional es sustraerle recursos esenciales al gobierno provincial y a los 135 municipios”, agregó, y cerró: “De esta manera no solo agrede al gobierno, sino que afectará los servicios esenciales de 17 millones de bonaerenses”.

“Por tales motivos repudiamos dichas declaraciones y reafirmamos una vez más la vigencia del Estado de derecho y nuestro firme respaldo al gobernador Kicillof”, concluyó Alak.

Quien también se sumó al repudio fue el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, que señaló: “La rebelión fiscal propuesta por el Gobierno nacional es de una irresponsabilidad inusitada. La Ley Fiscal Impositiva fue votada en la Legislatura bonaerense por varios partidos políticos, entendiendo la difícil situación que atravesamos como país”.

“Se vuelve cada vez más complejo debatir el rol del Estado con personas ocupando cargos públicos que no entienden (o no quieren entender) cómo funciona la democracia”, sentenció.

Asimismo, la diputada Lucía Iañez, cercana a Alak y Kicillof, apuntó directamente contra Milei, considerando que “su odio cegador no le deja ver que no ataca a Kicillof, ataca a cada bonaerense”, y cerró: “En un momento como el que vivimos debería llamarse a la reflexión y dejar de violar la Constitución e incitar el incumplimiento de la ley”.

Expectativa por la ­conferencia de prensa

Mientras el tiempo avanza, crece cada vez más la expectativa por las palabras que pueda llegar a esbozar el gobernador bonaerense o algunos de sus funcionarios.

En tanto, esas dudas serán despejadas a partir de las primeras horas de la mañana de hoy, ya que se convocó a una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

En la invitación al encuentro indicaron: “Este lunes 18

de marzo, el gobernador Axel ­Kicillof encabezará una confe­rencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno”, y agre­garon que “será a partir de las 8.30 y podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube del gobierno de la provincia de Buenos Aires”.