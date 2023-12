Milei suma renuncias a una semana de asumir

Javier Milei cerró su primera semana como jefe de Estado con dos renuncias en menos de 24 horas en el área de comunicación. Tras la renuncia del subsecretario de Medios, Eduardo Roust, el recientemente designado director de Comunicación nacional, Juan Caruso, presentó su dimisión.

En un breve comunicado, el encargado de notificar lo sucedido en la Casa Rosada confirmó que decidió dar “un paso al costado” y expuso los motivos: “Amigos, colegas, compañeros. Les escribo para avisarles que decidí dar un paso al costado y no seguir en la comunicación del gobierno de Javier Milei. Los quiero, los aprecio y los respeto y saben de mi dedicación. Hoy me es imposible, en estas circunstancias, seguir adelante. Nos estaremos cruzando en nuevas aventuras. Les mando un abrazo enorme”.

La renuncia generó eco dentro de la Casa Rosada al tratarse de la segunda salida dentro del equipo de comunicación en menos de 48 horas. El sábado, Roust ofreció su renuncia “por motivos estrictamente personales”. “He tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del gobierno del Presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido. Lo comunico de esta manera informal porque no he sido nombrado en ningún cargo. Solo había tenido una propuesta”, aclaró quién había pensado para ser el número dos del área de comunicación.

Asimismo, el histórico operador peronista señaló que “el vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones requiere de una velocidad informativa sin precedentes”, y afirmó que estas circunstancias “hacen que el trabajo resulte para mí un poco inhumano”.

Este último mensaje resonó en el plano político y, desde Balcarce 50, dejaron trascender que hacía referencia a las diferencias que el histórico de la política tuvo con Iñaki Gutiérrez, el encargado de armar y difundir los memes que postea Milei.

Con la doble partida, la nueva secretaria de Medios elegida por “el estratega” Santiago Caputo, Belén Stettler, deberá rearmar el equipo de un área clave para la administración de Milei que deberá abordar una partida de ajedrez ante cada anuncio para evitar el impacto político que podría generar cada mensaje del mandatario nacional.