“Militante es aquel que se angustia ante el hambre y la ­desigualdad, y hace algo para transformar la realidad. Con aciertos y errores, el peronismo siempre pone el cuerpo y lucha en favor de quienes más sufren. Feliz #DíaDeLaMilitancia peronista para todas y todos”, escribió en su cuenta de Twitter el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, afirmó: “Sentir el dolor ajeno como si fuera propio. No ser indiferente. Pelear por una patria más justa, libre y soberana. Construir desde el amor y no desde el rencor ni el odio. No bajar los brazos nunca. Todo eso es la militancia. Todo eso es ser peronista”.

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, publi­có en Twitter: “Luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse. Hasta que se acabe la vida, ese es nuestro destino. Feliz #DíaDeLaMilitancia”.

“Hoy como ayer: creer, luchar, transformar, defender. ¡Feliz ­#DíaDeLaMilitancia, compañeras y compañeros!”, saludó a través de su red social el ministro de Defensa, Agustín Rossi.

En el mismo sentido, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, afirmó: “Celebramos hoy el ­#DíaDeLaMilitancia en el 48° aniversario del esperado retorno al país de Juan Domingo Perón, tras 17 años de exilio y proscripción”.

Por su parte, el exlegislador y abogado laboralista Héctor Re­calde recordó, también en Twitter, que “un día como hoy, en 1972, tuve el privilegio de hacer guardia al Gral. Perón en el hotel de Ezeiza junto a compañeros de la Agrupación de Abogados Peronistas. Feliz día de la militancia”.

“Nuestra tarea es militar para reconstruir la movilidad social ascendente, para que no haya hambre en la Argentina”, dijo por su parte Daniel Arroyo, en el Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente.