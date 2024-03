Movimientos sociales apuntan contra el Gobierno y llaman a movilizarse

El secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, afirmó que llamarán a una movilización conjunta con otros sectores y destacó que “si no hay conflicto cuando cada organismo cierra, van a seguir cerrándolos”. En sus declaraciones apuntó fuerte contra el Gobierno y mencionó: “Pareciera que gozan con el sufrimiento de los demás”.

Asimismo, el líder del movimiento aseveró que “eliminaron al Ministerio de Desarrollo Social en todo el territorio” porque el Presidente de la Nación, Javier Milei, “quiere controlar las cooperativas”. Además, manifestó que “se está cerrando la ANSES también en todo el país y cada vez el Estado está más ausente. Tiene menos control sobre el gasto público, pero también menos posibilidad de resolver problemas concretos”.

“Nuestro pueblo tiene una gran capacidad de organizarse para resolver los problemas”, agregó Pérsico. Y aseguró que en las últimas inundaciones no obtuvieron ningún tipo de ayuda por parte del Estado: “Siempre aparecen con colchones y con algunas tiradas de chapa, que por ahí no significa mucho, pero para la gente sí. Ahora no apareció nadie. La gente que perdió la vivienda, que perdió los muebles, esperó que se secaran las cosas y se organizó para armar comedores sin ninguna ayuda del Estado”.