Nación intenta resolver cómo continuarán las clases

Luego de la suspensión de la presencialidad, cierto sector de la comunidad educativa rechazó la medida. Esto se vio reflejado en “abrazos simbólicos” en ­distintos puntos del Gran Buenos Aires y en comunicados de directivos e instituciones. En este contexto, el Gobierno nacional intenta conciliar con los distintos actores de la ­educación. Ayer fue el turno de las escuelas privadas.



“Recibí a docentes del sector privado de todas las modalidades y niveles, y representantes de Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados) para escuchar sus preocupaciones con respecto al incumplimiento del DNU por parte de las autoridades de CABA ante la creciente complejidad de la situación epidemiológica”, expresó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en sus redes sociales después de la reunión.



Quien participó del encuentro fue Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires, y explicó a diario Hoy los temas tratados con el funcionario nacional.



En principio se habló del comunicado que Trotta envió junto al ministro de Justicia, Martín Soria, a la Junta Nacional de Enseñanza Privada, en la cual aseguraron que lamentaban que “se genere una situación de incertidumbre que sin dudas aqueja a la ciudadanía y a la comunidad educativa toda, cuando no se respetan las normas federales dispuestas en el marco de una pandemia para cuidar la vida y la salud de la población, y las autoridades que desconocen un mandato de la autoridad judicial competente demuestran una actitud política y jurídica irresponsable”.



El representante de los establecimientos educativos privados habló con este multimedio sobre el buen trato que siempre tuvieron con el ministro, y además aseguraron que hubo un alto acatamiento en las instituciones: “Nosotros respetamos el DNU y entendemos que la educación privada no se escapa a las medidas del Gobierno. La judicialización nos excede, noso­tros tenemos que cumplir las reglas”.



En la provincia de Buenos Aires, las escuelas privadas se adhirieron a las nuevas medidas; sin embargo, la decisión no es la que esperaban. Martín Zurita agregó: “No estamos de acuerdo con la suspensión de la presencialidad, creemos que las escuelas son espacios seguros y que para tomar decisiones debemos trabajar con números concretos”.



De esa misma manera lo había expresado en su momento la Junta de Educación Privada en un comunicado. “El acceso a la conectividad y a los recursos tecnológicos en los hogares y en las escuelas es deficiente”, expresa el escrito publicado.



“Cuando el Gobierno nacional nos mostró los números, nos dimos cuenta de que los contagios no se dan en la escuela, sino alrededor de ella, por eso queremos trabajar fuertemente en reducir los contagios en estos ámbitos durante estos 15 días, en una colaboración entre Gobierno, escuelas y familias”, concluyó Zurita.



De esta reunión participaron, además de los representantes de la Junta Nacional de Escuelas Privadas, la directora nacional de Enseñanza Privada, Gloria Zingoni, el jefe de Gabinete del Ministerio de Educación, Matías Novoa, y Marisa Díaz, quien tomó el cargo de secretaria de Educación que dejó Adriana Puiggrós.