“Ni ellos eran tan buenos, ni estos parecen tan malos”

El empresario textil Teddy Karagozian destacó la predisposición de las autoridades nacionales para atender los reclamos del sector productivo y volvió a criticar al gobierno de Mauricio Macri.

“Hoy me escuchan más que lo que me escuchaban en el gobierno anterior”, sostuvo el representante de la industria textil en una entrevista, y valoró que “este Gobierno sabe que yo no lo voté. Yo voté a (Roberto) Lavagna, lo sabe todo el mundo”, para luego enfatizar que, más allá de esa decisión, “cada vez que levanto el ­teléfono alguien me atiende” en el Gobierno.

Karagozian buscó marcar las diferencias con la gestión de Mauricio Macri al indicar que “en el gobierno anterior yo bajé a la mitad mi producción y despedí a más de 1.900 personas que tenía empleadas, despedí a 800 y me decían (en el gobierno): Despedilos que alguien los va a tomar, y no los tomó nadie”, sostuvo el empresario.

Karagozian disparó con munición gruesa al asegurar que “un error conceptual es –y en el gobierno anterior también sucedía– pensar que los únicos empresarios que debíamos tener son empresarios extranjeros”.

“El señor presidente anterior las únicas empresas que mencionaba, además de Mercado Libre, fueron empresas extranjeras”, sentenció, y dijo que “ni ellos (en referencia a la administración Macri) eran tan buenos, ni estos (por el Gobierno actual) parecen tan malos”.

A modo de cierre, agregó que, a diferencia de hace dos años, “yo hoy los votaría, por supuesto”.