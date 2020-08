La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aseguró que “no está en debate” el número de integrantes de la Corte Suprema en la reforma judicial planteada por el Gobierno.

Sobre la reforma en particular, explicó que “el decreto establece sobre qué temas el Presidente (Alberto Fernández) pide ser asesorado” y, en el caso particular de la Corte, el pedido es sobre su “competencia originaria, recursos extraordinarios” y sobre “cómo puede funcionar con una mirada federal y de género”.

“El Presidente no propuso la ampliación de la Corte. Entonces, en forma increíble, había sectores que habían convocado un cacerolazo frente a algo que no había sido propuesto y frente a un proyecto que no había sido leído”, cerró.