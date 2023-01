“No estamos en contra de la Corte, la defendemos como institución”

La diputada nacional Carolina Gaillard, presidenta de la comisión de Juicio Político en la Cámara baja, dijo ayer que el oficialismo no está “en contra” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cuyos integrantes se sometería a juicio político, de prosperar un pedido del Presidente Alberto Fernández, sino que la defiende de las violaciones a los deberes de los magistrados.

“Gobierno de jueces”

“No estamos en contra de la Corte. Nosotros defendemos a la Corte como institución, pero consideramos que hubo una violación de los deberes que tienen que cumplir sus integrantes. Hubo fallos que fueron contrarios a derecho y un uso de facultades que no les corresponden. Se gestó una especie de gobierno de jueces, y eso es lo que se investigará”, afirmó Gaillard.

La legisladora hizo así referencia a decisiones del máximo tribunal que provocaron la decisión del Presidente de promover el juicio político a todos sus integrantes, como el reciente fallo que benefició a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en la disputa por la Coparticipación impositiva, en desmedro del resto de las jurisdicciones del país y, en particular, de la provincia homónima.

Con el apoyo de una decena de gobernadores, el mandatario presentó el pedido de jury mediante un escrito que compila expedientes con evidencias de presunto mal desempeño por parte de los cuatro integrantes de la Corte (su presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda).

“No podemos mirar para el costado”

“Nosotros estamos obligados a recibir las denuncias. Son hechos de gravedad institucional. No podemos mirar para el costado después de dos fallos arbitrarios, sumados a las conversaciones de conocimiento público que trascendieron”, dijo Gaillard, en referencia a los chats que habrían mantenido el vocero de Rosatti, Sergio Robles, y el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, hoy de licencia.

“Los chats fundaron las sospechas de que había una relación entre el contenido de esas conversaciones y el fallo de los fondos coparticipables. Eso es causal suficiente para que noso­tros debamos investigar. Es una situación que es causal de mal desem­peño”, explicó la diputada. “Estamos hablan­do de la connivencia del Poder Judicial con el poder político”, redundó.

Respecto del frente opositor ­Juntos por el Cambio (JxC), que anunció que no tratará iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo mientras no se levante el pedido de juicio a la Corte, la legisladora consideró: “Me da la sensación de que ellos van a oficiar de defensores de los jueces. Hace mucho tiempo que la oposición ha tomado el lugar de preservar privilegios”.

El recuerdo de una Corte “prestigiosa”

“Tenemos que bregar por una Justicia independiente, por una Corte Suprema prestigiosa, como la que tuvimos después de que Néstor Kirchner impulsara un procedimiento de selección de los jueces del máximo tribunal que contó con participación de la ciudadanía y audiencias públicas. Así se gestó una Corte prestigiosa, con juristas como (Carmen) Argibay, (Raúl) ­Zaffaroni, (Elena) Highton de Nolasco, que a veces dictaba fallos que eran de nuestro agrado y a veces no. Pero era un tribunal prestigioso”, apuntó Gaillard.

Hoy, en cambio, “la Corte que tenemos deja mucho que desear y la Justicia también. La sociedad tiene muchos reclamos y la Justicia es uno de los poderes del Estado con más privilegios. Los funcionarios judiciales son los únicos que no presentan declaraciones juradas y no pagan el impuesto a las Ganancias. Quienes administran justicia no pueden estar por encima del resto de la sociedad. Hay que aprovechar este juicio político a la Corte para dar un debate profundo, en el cual se produzcan pruebas y con una oposición que contrarreste las acusaciones”, argumentó la diputada.

Para Martínez, el tribunal tiene “una enorme parcialidad”

El diputado nacional Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos (FdT), dijo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene “una enorme parcialidad” y que “invade sistemáticamente a otros poderes del Estado”.

Martínez, que integra la comisión de Juicio Político donde debe tramitarse el pedido de jury a todos los integrantes del máximo tribunal, dijo que “la gravedad institucional no está en poner en duda la tarea de los jueces”, sino en la actitud de la propia Corte. Salió así al cruce de los cuestionamientos de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), que criticó la iniciativa de enjuiciar a los integrantes del Supremo.

“Ellos dicen en un comunicado que van a ir a la comisión para debatir el juicio político, pero en el mismo comunicado dicen que no van a facilitar ningún tipo de tratamiento de otras leyes mientras esto continúe. ¿Van a cerrar el Congreso?”, se preguntó el legislador.