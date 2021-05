“No pensamos en el efecto electoral de las obras que realizamos”

Agustín Simone habló con diario Hoy sobre la situación de la obra pública en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. A partir de la premisa del gobernador Axel Kicillof, el ministro de Infraestructura bonaerense aseguró que la ejecución de las obras no se hace mirando “el efecto electoral”, sino con la intención de beneficiar la calidad de vida de los habitantes de la Provincia.



“Muchas de las obras que encaramos van a exceder nuestra gestión debido a su tamaño”, inició el ministro. “Sabemos que son obras que las puede inaugurar otro gobernador u otro ministro, pero hay que hacerlas. Estamos dispuestos a asumir el compromiso de arrancar algo que no pueda tener un mérito inmediato desde el punto de vista político”, agregó Simone.



Según declaró el funcionario, las obras que estuvieron paralizadas durante la gestión de María Eugenia Vidal fueron retomadas a partir de agosto de 2020. “Cuando hay una obra paralizada, reactivarla significa volver a pactar plazos de obras, montos, licitaciones y otras determinaciones. Lleva bastante trabajo, pero se fue resolviendo”, contó al respecto.



En agosto del año pasado, el gobernador Kicillof, junto al ministro Simone y funcionarios provinciales, inauguró el plan de ejecución de 60 obras de infraestructura en 44 distritos, con una inversión total de 736 millones de pesos.



“Tenemos la misión de poner nuestra provincia en marcha, llevando la bandera de la reactivación de la economía, del trabajo y de la producción para todos los y las bonaerenses”, había asegurado en ese momento el mandatario bonaerense Axel Kicillof.



“Tenemos todas las obras de la Provincia en proceso de reactivación”, aseveró el ministro Simone. “En algunos casos, si aún no se hizo, es por cuestiones técnicas o legales, o porque las empresas contratadas no quieren continuar con el trabajo después de tanto tiempo”, aclaró.



“Afortunadamente la situación es completamente distinta a comparación de lo que encontramos (en la Provincia)” apuntó Simone a este multimedio. Además, el ministro contó que las obras que retomó el gobierno provincial no solo pertenecían al gobierno de María Eugenia Vidal, ya que incluso se pudieron poner en marcha obras que se iniciaron durante la gestión de Daniel Scioli (2007-2011).

Las obras que planifica Provincia



“Para mí la obra más importante para la zona es la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, porque nos va a permitir tener en la ciudad un mejor servicio de provisión de agua, que es uno de nuestros grandes problemas desde hace muchos años”, comentó Simone en diálogo con diario Hoy.



Según comentó el ministro, la obra de la nueva planta potabilizadora tiene una duración estimada de cuatro a cinco años, por la magnitud de la misma. “No se trata de una reactivación porque no se había iniciado, había fondos para comenzar, pero nunca se utilizaron”, indicó. El presupuesto que se planificó para esta obra “quedó en estado de abandono”, según denunció el funcionario provincial.



Los trabajos de infraestructura sanitaria fueron los grandes protagonistas en la gestión de Kicillof. De acuerdo a las declaraciones de Simone, “en La Plata todas las obras de salud estaban paralizadas”.



“Todas las obras grandes sanitarias que teníamos paralizadas se terminaron durante el año pasado, por ejemplo en la zona de Almirante Brown o en Moreno”, resaltó.



Con respecto a los trabajos en materia vial, el ministro destacó la reactivación de la reparación de Camino Centenario, que “fue la que el macrismo dejó parada”.



Además detalló que se modificarán algunas obras, como por ejemplo la correspondiente a la salida a Villa Elisa. “En este caso terminamos el hormigonado y decidimos pararla porque Aubasa la había encarado sin fondos. No tenía presupuesto y tampoco un proyecto técnico, era un puente que iba a la nada misma”, agregó.



Por último, Agustín Simone mencionó algunas obras importantes para la región. Primero, la repavimentación de la Ruta 36, que además incluye “aumentar la circulación a dos carriles”. Además, la intervención en la Ruta 6 que “comenzará a mitad de año y terminará a finales de 2021”. Cabe destacar que la RP N°6 fue declarada de “Interés Productivo” por la Cámara de Diputados y es considerada “ruta esencial para la provincia de Buenos Aires y de comunicación estratégica con el resto del país, desde La Plata hasta Zárate”.



Según concluyó Simone, las obras están pensadas para mejorar la vida de los habitantes de la Provincia y también para reactivar la producción en un momento difícil debido a la situación sanitaria, por la pandemia de coronavirus, a nivel mundial.