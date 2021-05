Furor por WhatsApp Plus: ¿qué es y por qué es peligroso descargarlo en tu teléfono?

A raíz de las nuevas políticas de condiciones y privacidad de WhatsApp -cuyas contraindicaciones en caso de no ser aceptadas de momento no corren-, muchos usuarios buscaron otras aplicaciones de mensajería instantánea. Entre las nuevas alternativas algunos optaron por utilizar Whatsapp Plus, que trae sus efectos adversos.

Desde WhatsApp ya habían advertido que el uso de esta otra aplicación puede generar el bloqueo para siempre de su app. No obstante, muchos osados la instalaron porque ofrece una mayor personalización.

WhatsApp Plus es una app paralela a la original y quienes la usan afirman que esta herramienta de mensajería instantánea orece con más funciones que la perteneciente a Facebook.

Entre las características que atraen nuevos usuarios, WhatsApp Plus ofrece la chance de ver si el contacto se encuentra "en línea" sin la necesidad de abrir la conversación, también que te notifique cuando alguien se conecta. Además es posible descargar los estados de los contactos, y personalizar la aplicación por distintos temas y fuentes.

En su última versión, esta aplicación de mensajería agregó la opción de "habilitar chats" y "grupos separados", esconder el estado de visualización, y se puede permanecer oculto para algunos contactos, además de modificar la hora de su última conexión.

Otro de los puntos fuertes de WhatsApp Plus está que es posible personalizar su confirmación de lectura (los famosos tildes azules), según el contacto. También es posible chatear, mandar fotos, emojis, videos y documentos del mismo modo que la aplicación original.

No obstante, pese a que atrae por la cantidad de funciones disponibles, WhatsApp Plus trae riesgos.

¿Por qué no deberías descargarla?

Pese a que millones de usuarios descargaron WhatsApp Plus, no es recomendable hacerlo por una cuestión de seguridad informática.

Aunque la aplicación no es maliciosa en sí misma, representa un riesgo. En un principio, WhatsApp podría bloquearte la cuenta al instalar la app. ¿Por qué? Por una sencilla razón: no es una actualización oficial, fue creada por un tercero y no está adentro de un servidor que le pertenece a Facebook.

Uno de los principales problemas, además de la formalidad de la aceptación de Facebook, es la vulnerabilidad. Se modificó la aplicación original y eso expone tus datos y la seguridad de tu dispositivo.

Uno de los primeros problemas surgió en 2015. Ese año hubo una masiva suspensión de cuentas y una presión de WhatsApp al programador que creó esta versión paralela.

Finalmente, el creador Rafalense dejó el proyecto. Sin embargo, hay varias copias de la aplicación, que se pueden descargar en formato APK, disponibles en la red. Muchas de ellas son simplemente malware y virus diseñados por hackers.

En tanto que la informalidad de WhatsApp Plus hace que sus sistemas de resguardo de nuestros datos no sean de lo más fiable.