Sin gasoil para limpiar zanjas y falta de poda en Barrio Aeropuerto

Último sábado de mayo en la ciudad. Cuando el sol todavía está asomando en el horizonte de otra fresca jornada de otoño, Ángel toma una sierra metálica y se pone a emprolijar el ingreso de la casa. Vive hace muchos años en la zona de 6 y 614, cerca del destacamento del Barrio Aeropuerto, por donde la cuadrilla municipal hace mucho que no pasa.



Julio Guiñazú sale a hacer su habitual recorrida. Es un jubilado referente de la esquina de 4 y 616 que no tiene pelos en la lengua para describir lo que está pasando en esta zona de La Plata. Allí pagan impuestos, se espera por el barrido y la limpieza, pero finalmente son los vecinos los que se terminan resolviendo muchas cosas.



“¿Ves por ahí? ¡Caminan las ratas! Las tenemos vistas y hasta casi que le ponemos nombres porque están identificadas”, expresa irónicamente el jubilado señalando un descampado, que está a menos de cien metros de la escuela Crucero General Belgrano.



“Cuando vinieron a limpiar las cloacas dejaron el escurrido de la limpieza al costado de la calle, porque no pudieron terminar de limpiar por falta de gasoil en las máquinas que les da el Municipio. No le entregan la cantidad de gasoil necesario para los camiones y no pueden terminar nunca el trabajo”, expresó Guiñazú, señalando la zanja de la calle 4 entre 615 y 616.



“A mí me toca podar el árbol hoy, porque acá no pasa nadie de la Municipalidad para hacer el mantenimiento. Se cayeron las hojas, las ramas están secas y con el menor viento posible pueden impactar contra los techos. Lo tengo que hacer yo”, confiesa Ángel, quien recibió a este diario con la sierra en la mano, en pleno trabajo de poda casera.



En esta zona platense, los vecinos aseguran que hay voluntad del delegado para poder evitar que el barrio caiga en el abandono, pero no hay recursos desde el Municipio para que quienes allí habitan logren una mejor calidad de vida.