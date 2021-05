Un nuevo aumento de Cablevisión hizo estallar de bronca a los usuarios

La historia de siempre. Los usuarios de la empresa de cable e internet se sorprendieron en las últimas horas con un nuevo aumento del 10% en las facturas.



Desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) afirmaron que la medida “carece de valor legal y no ha sido convalidada”.



La bronca de los adherentes al servicio no se hizo esperar y las redes sociales se llenaron de mensajes en contra de la firma, que otra vez volvió a subir el costo de los servicios.



“Quiero una solución a los aumentos no autorizados y la baja de la promoción pactada. No me respondan cualquier cosa”, escribió una de las usuarias en la página de Facebook de la compañía.



Los mensajes, en su mayoría, apuntan a la falta de respuesta en los llamados para tratar de recibir algún tipo de explicaciones. Intentar comunicarse con un representante es imposible. Hay demoras y siempre atiende una máquina, que en ningún momento brinda la posibilidad de resolver la problemática.