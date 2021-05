Juntan firmas para que el Parque Pereyra mantenga el estado de Reserva de Biósfera

Un grupo de personas lanzó una campaña en la plataforma digital Change.org con el fin de juntar firmas para que el Parque Pereyra Iraola siga siendo considerado una Reserva de Biósfera.



Una de las consignas de la iniciativa, que ya cuenta con más de 15.000 adhesiones virtuales, es que los vecinos de la región saquen fotos con el GPS activado para poder etiquetar a la Reserva en las redes sociales.



“Las Reservas de Biósfera son territorios cuyo objetivo es armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural, y el desarrollo económico y social, a través de la relación de las personas con la naturaleza. La Unesco creó este programa en 1971 y en 2007 categorizó así al Parque Pereyra Iraola”, detallaron los impulsores de la campaña, quienes además indicaron que, de perder esa categoría, el espacio podría “transformarse en un negocio inmobiliario”.



La Reserva, que se divide entre los municipios de Berazategui, Ensenada, Florencio Varela y La Plata, hoy está en una situación de abandono muy grave. Consultada por diario Hoy, Alba Alé, jefa de guardaparques del Pereyra Iraola, explicó: “Lamentablemente, desde que lo nombraron Reserva de Biósfera en 2007, hubo una caída estrepitosa de su estado. No es de ahora: a lo largo del tiempo desde las diferentes administraciones no nos convocaron a quienes tenemos conocimientos y podemos aportar una planificación; y el resultado es este porque no se hicieron las cosas bien y se pone en peligro el estatus internacional”.