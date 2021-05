Alerta Amarilla en La Plata por fuertes ráfagas de viento

En un comunicado emitido desde la Dirección de Hidrometeorología del municipio, precisaron que "establecemos para la madrugada y mañana del lunes 31 de mayo el Nivel de Atención del Riesgo "Amarillo" por tiempo ventoso con ráfagas de 45 a 55 km/h".

Además, se inició un plan de acción con el objetivo de evitar inconvenientes vinculados a las condiciones climáticas en la capital bonaerense. Ante este pronóstico, se recomienda no circular por la vía pública, no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas. También es preferible no sacar la basura y alejarse de árboles.