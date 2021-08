El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, señaló que no quiere que "un Gobierno que se compare con la mediocridad del macrismo" y pidió trabajar para que los dirigentes y funcionarios del oficialismo sean recordados" como integrantes de las "mejores" gestiones que hubo en el país.

En ese sentido, exhortó a los funcionarios y militantes a "trabajar para aspirar a que nos recuerden como los mejores gobiernos, como el de (Juan Domingo) Perón, de Néstor (Kirchner o de Cristina (Fernández de Kirchner)", afirmó el legislador. En otra parte de su discurso, advirtió que "de las experiencias negativas podemos sacar aprendizajes que nos sirvan a futuro", y manifestó que "hemos dado claras señales de que más allá de la demora que ha generado la pandemia, han buscado recuperar el poder adquisitivo y abrazar a los argentinos y argentinas".

"En ese sentido tenemos el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), que permitió no perder el vínculo entre los trabajadores y trabajadoras y sus empleadores; bancar a las pymes y los comerciantes para que no se pierda el laburo", destacó el diputado."Demos una enorme lección de democracia a los que creen que se conduce al pueblo desde la televisión. Tenemos el desafío de superar a los mejores. No quiero que seamos un Gobierno que se compare con la mediocridad del macrismo", instó Kirchner al hablar en un acto del Frente de Todos frente a la sede municipal del partido bonaerense de Hurlingham.

En ese contexto, señaló que "el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) permitió que vecinos y vecinas fueran a los almacenes de sus barrios para parar la olla y le sirvió al dueño del almacén para no cerrar y pagar impuestos" y remarcó que "congelamos y bajamos los servicios evitando el impacto de los salvajes e inexplicables tarifazos del macrismo". "Acá vino un Presidente (Alberto Fernández) que dijo basta, acá la gente no puede más", destacó el diputado.

Asimismo, mencionó que "se decidió cuidar a los argentinos y argentinas de los tarifazos", para "alivianar las espaldas de los trabajadores, los jubilados y jubiladas". "Recordemos que con la baja de los servicios muchos comenzaron a destinar eso al consumo y de a poco eso va permitiendo el crecimiento", señaló y dijo que "los tarifazos habían generado que los vecinos y vecinas usaran menos la luz o pasarán frío por temor a la factura que llegaría a fin de mes".

El legislador, al comenzar su exposición, había destacado la presencia de los militantes en el acto y afirmó que "no hay nada más lindo que la alegría de ustedes, están dando una demostración cívica de participación, de que podemos construir un futuro mejor". "Este puerta a puerta es muy importante", sostuvo y manifestó que "no somos ni superiores, ni inferiores moralmente a nadie, somos argentinos y argentinas comprometidos con el destino de nuestro país, con los sueños y anhelos del pueblo, convencidos de que podemos tener un país donde materializarlos".