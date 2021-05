“No somos una provincia tan mezquina, no hacemos campaña con la salud y con la muerte”

En una conferencia de prensa convocada en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense, el mandatario provincial Axel Kicillof, junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, destacó el valor de la vacunación en los sectores de riesgo que han recibido las diferentes inmunizaciones con la que la Provincia avanzó desde enero de este año.



En ese marco, remarcó que “durante la primera ola, los trabajadores de la salud eran el 4,5% de los contagiados. En el rebrote de enero eran el 2,1%, y ahora son el 0,4% del total de los contagiados”, poniendo énfasis en la necesidad de seguir avanzando con el plan de inmunización de la población bonaerense.



“En las personas de entre 70 y 79 años con una dosis aplicada se evitan el 81% de las infecciones y el 93% de las muertes”, recalcó, para subrayar el valor de la vacunación con solo una dosis, que desde la oposición cuestionan, y además informó que ya son casi 3,5 millones los bonaerenses que cuentan con la primera dosis aplicada.



“Nunca se ha interrumpido el flujo de vacunas desde comienzo de este año, sino que ha ido aumentando”, indicó el mandatario, al tiempo que resaltó que “necesitamos trabajar para que todos los bonaerenses que estén dentro de los grupos de prioridad se inscriban para ser vacunados”.



Los hitos



En relación al cumplimiento de los “hitos” que se ha ido poniendo la Provincia, Kicillof aseveró que “nuestro próximo paso es vacunar a todos los mayores de 60 o a los mayores de 40 con enfermedades preexistentes” para llegar a la meta del segundo hito, “y con el flujo de vacunas que se espera, las próximas semanas podríamos cumplirlo”, sentenció.



Sumar inscriptos



El mandatario resaltó la importancia de “fomentar la inscripción de todos y todas las bonaerenses que no han podido registrarse o que cuentan todavía con algún prejuicio”. En ese marco, es importante resaltar que quienes cuenten con turno de vacunación podrán circular para asistir, aun en el marco de las nuevas medidas.



“Queremos que todos se sumen a un plan de vacunación que, por el alcance que está teniendo, ya se ha convertido en el más grande de la historia de la Provincia”, indicó.



Seguir alineados con Nación

Kicillof destacó que, “como ha hecho durante toda la pandemia, la provincia de Buenos Aires va a respetar y a cumplir las nuevas medidas de cuidado que estableció el Presidente Alberto ­Fernández”. “En la próxima semana se adecuará el sistema de fases al nuevo decreto, en tanto que son 126 los municipios bonaerenses donde regirá la nueva normativa por presentar alto riesgo epidemiológico”, agregó, y disparó con preocupación que “en la Argentina, como en toda la región, estamos atravesando el peor momento de la pandemia, y para eso estamos tomando las mismas medidas que se han adoptado en todos los países del mundo”.



“Ante esta segunda ola que presenta variantes más contagiosas y peligrosas del virus, lo más efectivo vuelve a ser quedarse en nuestras casas lo máximo posible para evitar los contagios”, sentenció sobre la vuelta a fase 1, y agregó: “Siempre hemos tenido absoluta coherencia para establecer un criterio en el cual, cuando subían los casos, debían tomarse nuevas medidas de cuidado”.



Kicillof se refirió a lo hecho hasta el momento al indicar que “a pesar del esfuerzo que hemos hecho para ampliar la capacidad de nuestro sistema sanitario, nadie está exento frente a un virus muy peligroso, y para evitar las muertes necesitamos disminuir los contagios”.



Las vacunas son para todos



Sobre el esfuerzo que se realiza para conseguir una mayor cantidad de vacunas, el gobernador volvió a remarcar que “si la provincia de Buenos Aires establece contactos ciertos en la provisión de vacunas, lo que va a hacer es llevárselas al Gobierno nacional. No somos una provincia tan mezquina, no hacemos campaña con la salud y con la muerte”.

Medidas económicas para enfrentar la pandemia

- ARBA no aplicará retenciones de Ingresos Brutos a los sectores más afectados por la pandemia (salas de teatro y complejos cinematográficos; discotecas y salones de fiesta; restaurantes y bares; establecimientos deportivos; jardines maternales y centros de atención de desarrollo infantil).

- A los rubros mencionados se les aplicará alícuota del 0% en los ­regímenes de retenciones, percepciones ­bancarias y tarjetas. Con aplicación durante los meses de julio, agosto y septiembre.

- Se relanza el Plan Covid-19, un esquema de pagos para regularizar deudas impositivas vencidas desde el 1° de enero hasta el 31 de agosto de 2021 (Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotores) y se suspenden embargos judiciales hasta agosto.

- El Ministerio de Producción pondrá en marcha el Programa de Sostenimiento Económico de Actividades Afectadas por la Pandemia (para monotributistas y micro y pequeñas empresas dedicadas a brindar ­servicios de transporte escolar, ­salones de fiestas y calesitas, ­jardines maternales, gimnasios, ­restaurantes, bares y clubes nocturnos) por 2.000 millones de pesos.

- El Ministerio de Trabajo ampliará el programa Preservar Trabajo y eliminará la incompatibilidad por haber recibido ATP para las actividades más afectadas (para transporte, panaderías y confiterías, mueblerías, fabricación de juguetes, artículos de librería, fabricación y reparación de algunas maquinarias, edición e impresión, curtidos y cueros).

“Hay que tener una actitud seria y responsable en medio de una tragedia tan grande”

Kicillof volvió a cargar las tintas contra la oposición y fue más allá al remarcar que el FMI destinó pa­ra los países golpeados por la pandemia fondos por 50.000 millones de dólares, que son una cifra menor que el dinero que le prestó a Macri (57.000 millones) durante su gestión.



El mandatario se volvió a referir a las medidas de restricción al espetar sin filtro: “Basta de mentir. No hay ningún estudio científico que diga que hay lugares seguros cuando sube el grado de circulación del virus”.



Más adelante se refirió a la decisión del gobierno porteño en relación a la presencialidad escolar, y sobre este punto sostuvo que “es bueno ver el primer gesto de autocrítica del macrismo desde que dejó el gobierno con la suspensión de la presencialidad en CABA”.



A pesar de ello, buscó poner distancia con las actitudes opositoras al afirmar con vehemencia que “no estamos en campaña electoral. Llamamos de nuevo a la responsabilidad. A no joder con la muerte”, y agregó que “hay que tener una actitud seria y responsable en medio de una tragedia tan grande”.



“Si dejamos de mentir un poco y vemos la realidad, lo que se observa es que, en cantidad de vacunas conseguidas, Argentina es el país 21 de 200”, recalcó el mandatario, y aseguró que “la educación en la Provincia no se ha detenido nunca, como tampoco los comedores escolares”, por lo que la semana próxima “los días que son hábiles va a haber continuidad pedagógica aun en los distritos donde no se pueda tener presencialidad”.



“Tenemos un plan de regreso a la presencialidad, pero cuando sea seguro para los chicos, los maestros y maestras, y sus familias”, sostuvo el gobernador, y advirtió que “con el avance de la campaña de vacunación podremos dejar atrás la pandemia para encarar el camino de reconstrucción y de transformación de las ruinas del neoliberalismo que se merecen todos y todas las bonaerenses”.