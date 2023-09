“Nuestra gestión en la ciudad va a tener un resultado rotundo en las urnas”

En el marco de un fuerte itinerario de campaña, el intendente Julio Garro y la diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal encabezaron una agenda de trabajo con eje en la producción local, conversaron con vecinos y comerciantes sobre sus principales preocupaciones y recalcaron: “En octubre los platenses van a elegir si quieren volver al pasado o seguir por el camino que empezamos en 2015”.

El itinerario del intendente y la diputada incluyó la visita a una fábrica de ladrillos con más de 110 años de historia, a una panadería y un polirrubro de la localidad de Lisandro Olmos, y a la estación de servicio de Ruta 36, que cuenta con una huerta orgánica declarada de interés municipal y planea instalar 60 paneles solares.

En ese marco, y en diálogo con los medios periodísticos, volvió a reclamar a la Provincia por la deuda de la Tasa de Capitalidad: “Hay más de 2.500 millones de deuda que estamos peleando en la Justicia y que estamos dispuestos a seguir avanzando para embargar si es necesario las cuentas de la Provincia para que los platenses puedan culminar con sus obras; es plata que es de los platenses, no es de un gobernador, no es de un intendente, no es de nadie, es de los platenses. Así que me eligieron para eso y tengo que responderles a ellos, y todos los intendentes sienten exactamente lo mismo: los hicieron arrodillar en un momento eleccionario y la gente no vota porque le des o no plata al intendente, la gente vota porque está cansada de los aprietes, cansada de las chicanas y cansada de que siempre metan de rehén a la población”.

“La gente está cansada de promesas que no se cumplen, acá a la gente hay que decirle la verdad, le mintieron durante años... Todavía tenemos cerrado el Teatro del Lago, que es un teatro que le pertenece a la ciudad, y estamos –culpa de la Provincia– judicializando un tema que es de la gente. Si tienen tanta voluntad de llevar la obra adelante, recuperemos lo que tenemos, lo tenemos cerrado para los jardines de infantes, para chicos, para las escuelas, para los abuelos. No entremos en la chicana de la política, porque la gente ya eligió en agosto y lo va a volver a hacer en octubre. Yo no tengo ninguna duda de que Patricia (Bullrich), Néstor (Grindetti) y que nuestra gestión en la ciudad va a tener un resultado rotundo en las urnas, porque no son ni encuestas ni son opiniones, es lo que sentimos en la calle. La gente se cansó de un sistema perverso que nos acorraló y nos mintió hace más de 40 años”.