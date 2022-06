Una seguidilla de sucesos ocurridos en las últimas semanas reavivaron las discusiones en torno a la Ley de Salud Mental (26.657). Particularmente respecto al artículo 20, que establece que la internación involuntaria de un paciente es un recurso “excepcional” que “solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

El pasado lunes, Marina Charpentier, madre del cantante Chano, expuso en el Senado con motivo del 11º aniversario de la ley. Allí volvió a hacer explícito su pedido de modificar la legislación actual para que contemple una “mayor escucha” a las familias: “El artículo 20 es una injusticia, una estupidez y una falta de conocimiento terrible”, dijo.

En ese marco, la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud, Julieta Calmels, habló con diario Hoy y puso en relieve la normativa vigente, pero además explicó el trabajo que viene llevando adelante la provincia de Buenos Aires en esa materia y respondió a las críticas vertidas por la exgobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Nunca en la historia de la Provincia hubo tanta inversión en las políticas de salud mental, y esto tiene que ver con una decisión previa a la pandemia. En lo concreto, esto se traduce en, por un lado, los hospitales generales, donde hay líneas de trabajo, se incorporaron a 38 hospitales equipos interdisciplinarios con psiquiatras, sociólogos; y, por otro lado, había una deuda en materia de atención de urgencias que implicaba reconocer que los padecimientos mentales forman parte de nuestro pueblo, y nuestro sistema debe construir herramientas para atenderlos de la mejor manera”, definió la funcionaria.

En ese marco, agregó que “se realizaron adecuaciones edilicias para que haya una mejor calidad de atención, se incorporaron 112 trabajadores específicos para atender estas problemáticas y, por otro lado, tenemos cuatro equipos móviles de salud mental que trabajan territorialmente con 2.000 intervenciones anuales en las regiones sanitarias”.

Calmels destacó, además, la creación de “un programa de infancia y juventudes porque no había políticas de salud mental para niños, niñas y jóvenes, se atendía solo para mayores de 18 años; se crearon diez centros comunitarios de día y se reforzaron los esquemas de acompañamiento telefónico y bocas de consulta. El 0800-222-5462 funciona de 8 a 22, donde hay equipos entrenados en este trabajo al que se pueden hacer consultas”.

En ese sentido, contó que “durante el año pasado el 0800 y el CeTeC-U, que comenzó a trabajar en la pandemia, se produjeron 42.000 contactos telefónicos con personas de la Provincia, y algunos fueron acompañamientos prolongados por más de un año, y es un recurso que llegó para quedarse”.

Los cuestionamientos a la Ley de Salud Mental

“La ley es una ley que está en el marco de los tratados internacionales, es acorde a los estándares de la OMS, prevé internaciones como recurso terapéutico si el resto no sirve, es el último recurso y puede ser voluntaria, e involuntaria cuando a criterio del equipo de salud requiera ser internado porque hay riesgo para la persona y para un tercero”, explicó.

De acuerdo a los números del área en “la Provincia, solo en el sector público, el año pasado se internaron 18.000 personas entre enero y octubre”. Asimismo, detalló que “el 84% de las internaciones son involuntarias. Luego, en muchos casos, se pueden volver voluntarias cuando la persona está mejor”, refutando algunas críticas que surgieron y que planteaban un “fracaso” de la legislación actual.

En ese sentido, una de las voces críticas fue la de la exgobernadora María Eugenia Vidal, que en sus redes sociales compartió un fragmento de la alocución de Marina Charpentier en el Senado para hablar de una ley que, según su opinión, “no sirve, no acompaña, no ayuda y deja desamparadas a las personas que sufren adicciones. Es urgente reformarla y para eso estamos trabajando”.

Calmels salió al cruce de estas declaraciones planteando que paradójicamente la gestión de Vidal en la Provincia “no invirtió ni cuidó lo que había, no compró equipos para urgencias, no capacitó a los trabajadores, no acompañó, no financió equipos móviles, no construyó políticas de salud mental, no incorporó recursos humanos… Una cosa son las familias, donde uno sabe que es muy doloroso atravesar y acompañar a una persona con padecimiento mental, donde nosotros tenemos que asumir el compromiso de ampliar, de mejorar, de estar más cerca de los que están necesitando ayuda, y otra es cuando referentes políticos que tuvieron responsabilidad en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires aprovechan para hacer política”.