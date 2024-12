PAMI precisó sobre el recorte en medicamentos gratis

Tal como adelantó diario Hoy en su edición anterior, el Gobierno de Javier Milei recortó la cobertura del 100% de medicamentos de los afiliados de PAMI. Tras los rumores que trascendieron este domingo, la dirección de la obra social lanzó un comunicado en el que explicó que dicho beneficio quedó restringido a quienes ganen menos de $390.000, quienes además deberán realizar un trámite de reempadronamiento.

A su vez, el escrito sostuvo que “seguirán garantizando el acceso total de medicamentos mediante el subsidio social para todos aquellos que realmente lo necesitan, un procedimiento ágil que fue relanzado durante nuestra gestión y garantiza el acceso a medicamentos para quienes no pueden pagarlos”.

“Nosotros queremos es llevarle tranquilidad a todos nuestros afiliados, este relanzamiento no estamos sacando ningún medicamento del vademécum y las personas que realmente no puedan pagar su medicación la van a seguir recibiendo en forma gratuita a través del subsidio social”, detalló el director de PAMI, Esteban Leguízamo, en una entrevista en Radio Mitre.

Cómo conservar la cobertura de medicamentos

En este camino, los nuevos requisitos son: tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos (para personas discapacitadas se extiende a 3 haberes); no ser afiliado a un sistema de medicina prepaga; no ser propietario de más de un inmueble; no poseer aeronaves o embarcaciones de lujo; no poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad; y no ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Además, se aclaró que de no cumplir con el primer y segundo requisito y, siendo el costo en bolsillo de los medicamentos indicados para su tratamiento igual o mayor al 15% de sus ingresos, podrá solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales.

Una vez verificado estos requisitos, el afiliado deberá realizar el trámite de manera online, o de presencial en una agencia del instituto, por la persona afiliada o un apoderado.