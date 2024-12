Un funcionario bonaerense propone una alternativa a las PASO

En medio del debate sobre el futuro del sistema electoral en Argentina, Sebastián Galmarini, exsenador provincial y miembro del Banco Provincia, propuso en el día de ayer reformar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) mediante un esquema denominado Internas Abiertas Simultáneas y No Obligatorias (IASNO). Esta iniciativa busca atender las críticas hacia el sistema actual sin eliminar las instancias internas.

Según Galmarini, las IASNO permitirían votar únicamente a afiliados de los partidos integrantes de cada frente y a no afiliados, excluyendo a miembros de otras fuerzas, para evitar el llamado “efecto invasión”, donde votantes de un partido influyen en elecciones ajenas. “Propongo reemplazarlas por Internas Abiertas Simultáneas y No Obligatorias, donde votarían afiliados y no afiliados, evitando el efecto invasión”, expresó en redes sociales.

La propuesta surge en un contexto donde oficialismo y oposición coinciden en la necesidad de modificar el sistema electoral para las legislativas de 2025. Con la Boleta Única ya implementada, el debate se centra en las PASO, un mecanismo que enfrenta críticas por sus costos y falta de efectividad. Mientras el Gobierno impulsa su eliminación en el Congreso, en la Legislatura bonaerense se discute su suspensión temporal.

Galmarini argumentó que las PASO no lograron fortalecer la representación partidaria ni mejorar la oferta electoral. Señaló que generaron extensos calendarios de votación, apatía ciudadana y mayores costos de campaña. “En algunos municipios y provincias se llegó a votar hasta nueve veces en un año, generando cansancio electoral y afectando la gestión de gobierno”, explicó.

Otro aspecto crítico destacado por el funcionario es el aumento del voto estratégico, que ha intensificado la polarización y priorizado el voto “en contra” por sobre la elección de un candidato preferido. Esto, según él, ha distorsionado el propósito original de las primarias.

Con las IASNO, Galmarini propone un sistema más eficiente, menos costoso y respetuoso de la dinámica interna de los partidos, buscando mayor transparencia y representatividad en un proceso clave para el futuro político del país.