Para preservar el transporte público no se liberará el estacionamiento medido

Tras el pedido del gobernador para que los municipios del AMBA liberen el estacionamiento medido y de esta forma desalentar el uso del transporte público para llegar a los lugares de trabajo, fueron muchos los intendentes que tomaron la sugerencia y la aplicaron en su comuna.



Pero en Bahía Blanca, donde quien está a cargo de tomar las decisiones es el intendente Héctor Gay (Cambiemos), las cosas no son de esa forma, y así lo hizo saber su director de Ordenamiento Urbano, Martín Moyano, quien aseguró que “hoy lo recaudado por el estacionamiento se destina a subsidiar el sistema de transporte público. Tomar esa medida sería decretar su fin”.



Los dichos del funcionario bahiense dejan en claro que allí “a los comerciantes no les favorece la no rotación vehicular, o que un auto esté estacionado horas gratis en el centro, y al municipio tampoco”.