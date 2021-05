Farmacias de 45 municipios pidieron poder vender test rápidos de Covid

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, analiza por estos momentos una carta enviada por la Mesa Coordinadora de Farmacias del AMBA, integrada por la ­Asociación de Propietarios de Farmacias de la República Argentina (Asofar), la Cámara Argentina de Farmacias (CAF), la Cámara de Farmacias Bonaerense (Cafabo) y la Cámara de Farmacias de la Zona Sur (Cafasur), donde le manifiestan su desacuerdo con la prohibición de la venta de productos para test rápidos de Covid-19 en los locales farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires.



El pedido se da en medio de un crecimiento sin control del virus, que vio en los últimos días cómo dos nuevas variantes entraban al país, y en una zona como el AMBA, en donde la ocupación de camas en algunos municipios resulta crítica, la detección temprana de la infección podría ayudar a que quienes resulten positivos de Covid no lleguen a los centros asistenciales cuando la situación solo deje la chance de ser internados en la Unidad de Terapia Intensiva, de las que la Provincia viene marcando desde hace unas semanas que el 70% de los internados no reciben el alta, sino que fallecen.



Por estos motivos, desde la Mesa Coordinadora de Farmacias del AMBA (área geográfica que a los fines administrativos agrupa a 45 municipios de la Provincia, además de la Ciudad de Buenos Aires) sostuvieron: “Consideramos incorrecta e injusta la medida porque los test están aprobados por Anmat para la venta en farmacias y de uso profesional exclusivo. Un rápido y fácil acceso a los métodos de diagnóstico permite detectar y aislar hasta la atención médica para ratificar e informar el acontecimiento al sistema sanitario, evitando la propagación del virus”.



“El acceso libre al privado hace que, indirectamente, disminuya la carga económica a la seguridad social, ya que parte del costo del diagnóstico lo afronta el consumidor. Circunscriptos en la región del AMBA, en donde en CABA se permite su dispensa, teniendo en cuenta las medidas para reducir la circulación, vemos con preocupación que ello incrementaría el desplazamiento de personas que cruzando la avenida General Paz podrían adquirir los test”, continuaron.



“Las farmacias no pretenden invadir incumbencias propias de otros profesionales de la salud, como los bioquímicos, pero debe quedar en claro que dicho producto está aprobado por Anmat para ser dispensado en las farmacias para uso profesional”, manifestaron las entidades.



En la misiva se solicita a las autoridades provinciales que autorice la venta de los productos para uso diagnóstico como pruebas rápidas de antígenos o test inmunocromatográficos para antígenos de SARS-CoV-2.



En este caso, la falta de un acuerdo entre distritos vuelve a marcar una grieta entre un lado y el otro de la General Paz, ya que en CABA estos test pueden ser adquiridos en las farmacias, pero en la Provincia no.