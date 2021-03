Petrecca dijo que Kicillof lo discrimina y le llovieron las críticas

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, volvió a acusar al gobernador bonaerense Axel Kicillof de ejercer favoritismo en el envío de fondos para obras, y volvieron a sumarse duras réplicas y desmentidas, en las que desde distintos sectores le reprocharon sus dichos por “mentir”.



Petrecca (de Juntos por el Cambio, JxC) ya había dicho que Kicillof discriminaba a Junín en las partidas para obras durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el 16 de marzo. En aquel momento, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, le había recomendado: “No hay que mentir, me lo enseñó mi mamá”.



No obstante, este viernes el jefe comunal insistió en el concepto: “Los pocos fondos que conseguimos tuvieron que ver con una negociación en el Senado, donde tenemos mayoría, porque, si no, no había intención del gobernador de mandar recursos a los municipios que son de JxC”, dijo.



La presidenta del bloque del Frente de Todos, Victoria Muffarotto, le pidió a Petrecca que no les “mienta a los juninenses”. Dijo que el ­gobernador “le envía millones en recursos” y que el intendente ­necesita “mayor criterio en las prioridades y planificación para los millones de recursos que recibe y seguirá recibiendo”.



También la diputada provincial Valeria Arata le salió al cruce. “El gobernador Kicillof no discrimina a ningún distrito, muy por el contrario, cuando vamos a los números, se ve claramente”, dijo, y añadió: “Petrecca debería sincerarse y reconocer que la provincia de Buenos Aires viene haciendo una inversión millonaria en nuestro distrito”.



El jefe comunal también había criticado el manejo de las vacunas contra la Covid-19 por parte del gobierno de Kicillof: “Se saltea a la institución municipal para otorgar el plan de vacunación a organizaciones sindicales y partidarias. Señor gobernador, esto está mal”, escribió en su cuenta de Twitter.



La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, le respondió por el mismo medio. “No angustie a los juninenses. Junín recibió 14.000 vacunas”, escribió. “No lo vi preocupado cuando (la exgobernadora María Eugenia) Vidal nos dejó a merced de la meningitis”, agregó.