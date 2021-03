Diputados aprobó la reforma de la ley del Impuesto a las Ganancias

La Cámara de Diputados sancionó en la mañana de éste domingo la reforma al Impuesto a las Ganancias que beneficia a más de un millón de trabajadores que quedarán exentos.

Dentro del temario, se contempló el tratamiento del proyecto para establecer la enseñanza ambiental en los colegios de todo el país, que fue aprobado por 215 votos positivos, 7 negativos y 18 abstenciones. Por otro lado, se aprobó también una iniciativa que actualiza la ley del dopaje en el deporte, indispensable para que los representantes de Argentina pueda participar de competencias internacionales.

Asimismo, la Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma del régimen de Monotributo, que propone actualizar los topes de cada categoría, y crea un puente para facilitar el ingreso de contribuyentes al régimen general.

En ese marco, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), miembro informante del proyecto, señaló que "el contribuyente que pase voluntariamente al régimen general tiene cuatro años de beneficios: el 1ro puede descontar las compras de los 12 meses anteriores, el 2do el 50% del IVA, el 3ro el 30% y el 4to el 10%".

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 237 votos afirmativos, 0 negativos y 2 abstenciones, y comenzará a regir cuando la Cámara alta aprueba el proyecto, que se estima que sucederá los primeros días de abril.

El proyecto de ley de modificación del artículo 30 sobre deducciones del Impuesto a las Ganancias fue aprobado con 241 afirmativos y 3 abstenciones. Los votos fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio (JxC), Interbloque Federal, Unidad para el Desarrollo, Acción Federal y el Movimiento Popular Neuquino, y tres abstenciones.

La sesión especial convocada por el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, fue citada para las 11 del sábado y tuvo casi 21 horas (20 horas, 50 minutos).

Se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del año, que tuvo como dato inusual que se realizó un sábado, una situación que no sucedía desde el 5 de enero de 2002, cuando se aprobó la derogación parcial de la Ley de Convertibilidad que establecía la paridad entre el dólar y el peso.

Contó en los palcos de invitados con la presencia de los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Medio Ambiente, Juan Cabandie; y la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, representantes de la CGT, la CTA y de la Corriente Federal.

El principal tema del debate fue el dictamen de la comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo que reforma el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto a las Ganancias, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos.

La medida beneficia a 1.267.000 personas, entre trabajadores y jubilados, con lo cual quedarán exentos el 93% de los trabajadores.

El despacho contempla además excluir del cálculo del impuesto el pago del aguinaldo cuando se trate de salarios de hasta $150.000 brutos y jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos, y la deducción por concubino.

También se sumó una deducción por gastos de guardería hasta los tres años con un monto anual de hasta 67.400 pesos, y por elementos de trabajo o capacitación.

El proyecto que se busca convertir en ley en la primera semana de abril, se aplicará desde el 1 de enero, y el Gobierno contempla devolver los descuentos que se han realizado a los asalariados que quedarán exentos de ese tributo.

Además, se establece que los asalariados que perciben entre 150 mil pesos y 173 mil pesos tendrán una deducción especial para que no terminen cobrando más dinero aquellos que están eximidos de pagar el impuesto a las Ganancias, para lo cual la norma prevé facultades especificas para poder corregir esa situación.

Cruces entre oficialismo y oposición por la defensa de los derechos humanos

La Cámara recordó a las víctimas de la dictadura militar, al cumplirse esta semana 45 años del golpe del 24 de marzo de 1976, en el marco de la primera sesión ordinaria del cuerpo, en la que se produjeron fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición por la defensa de los derechos humanos.

En ese marco, la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Cecilia Moreau, anunció que pedirá el tratamiento de varios proyectos que "tienen que ver con la negación de delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad" y, para el caso de que sean funcionarios, solicitarán "la inhabilitación para ocupar cargos públicos".

En el marco del tiempo previsto para los homenajes, Moreau cuestionó a "una parte del Gobierno anterior" que -según dijo- "intentó tergiversar la historia" y aseguró que sintió "vergüenza de las declaraciones del diputado macrista por Neuquén el 24 de marzo", en referencia a Francisco Sánchez.

En respuesta, el diputado radical Facundo Suárez Lastra salió al cruce de esas afirmaciones y aseguró que "es vigente y para siempre la defensa de los derechos humanos" y agregó: "Jugar con los enfrentamientos internos pasó en otro momento: si no hay conducción y capacidad de plantear el objetivo común no se sale. No se salió el 24 de marzo y empezó la dictadura".