Nació el espacio “Todos Somos Estudiantes”

Cuando todo indicaba que la oposición de Estudiantes no iba a tener participación, se constituyó en las últimas horas el “Movimiento Todos Somos Estudiantes” integrado por socios que se venían reuniendo en el local gastronómico de 9 y 54 y que aseguran una militancia y compromiso político con la institución en los próximos años.



Al mismo tiempo, según confiaron fuentes de la oposición a El Clásico, los socios estarán presentes en la Asamblea de hoy, aunque no en un rol activo, sino escuchando el balance, y en horas de la tarde, a más tardar mañana, harán una presentación oficial a través de una plataforma virtual.



La información venía siendo anticipada por este diario, como detalles exclusivos de los movimientos que se venían realizando tanto en el oficialismo de la Comisión Directiva con sus respectivas incorporaciones y bajas, como así también con los socios que se venían juntando para evaluar la presentación de una lista que finalmente no se dio.



Este grupo, además, mantuvo contactos directos con Fernando Burlando, recibió la adhesión del exvicepresidente Oscar Cassata y ya compró los dominios para lanzar una plataforma digital de difusión de contenidos que contaría con el aporte comercial de empresas ligadas a un sector empresarial de la ciudad.

Una de las caras visibles de este grupo es el socio Fernando Contini, quien formó parte de la lista del arquitecto Enrique Lombardi en las elecciones del 2014.



También están otros socios como Hernán Beltrán, De María, el mencionado Cassata y varios jóvenes que impulsaron el lanzamiento de la plataforma digital. Si bien el mediático Burlando no confirmó que trabajará junto a este grupo, tiene canales abierto de diálogo para asesorar y sumarse durante los próximos tres años, luego de haber analizado un pedido de aplazamiento de Asamblea en los primeros días de marzo.