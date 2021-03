Cambio de estrategia para pagar los sueldos

Tras haber logrado dar un gran paso en el pago de la deuda con acreedores del concurso preventivo, al cual Gimnasia convocó a finales del 2016, la Comisión Directiva confirmó en las últimas horas que cambiará la estrategia en cuanto al pago de los sueldos a los empleados, que durante los últimos cinco años venían cobrando de manera desdoblada y escalonada en dos veces.



Hasta ahora, los más de 350 empleados de planta que tiene contratados el club cobraban una parte de los salarios antes del día 10 del mes vencido, y el resto lo terminaban de cobrar antes de fin de mes.



Ante reiteradas consultas de este diario, en tiempos en donde todavía el secretario de Finanzas era el contador Marzola, se aclaró que la segunda cuota buscaba ser siempre antes del 20 del mes vencido, aunque hubo períodos de atraso en los que algunos dirigentes adelantaron fondos de su propio capital para evitar conflicto con los asalariados.



El jueves a la tarde, en uno de los anexos a la presidencia en la sede de calle 4, parte de la dirigencia recibió a referentes del gremio Utedyc, en un encuentro en el cual se abordaron distintos temas, entre los cuales no faltó los acuerdos paritarios para lograr mejoras en las condiciones de los empleados del Lobo, y al mismo tiempo se reforzó la idea de cambiar la forma de pago a los mismos.



Si bien la novedad atañe y beneficia exclusivamente a un grupo de más de 350 personas que trabajan en el club, el avance en cuanto a la nueva forma de pago, en tiempo y forma todos antes del 10 del mes vencido, conlleva un principio de ordenamiento económico que por momentos estuvo en duda sin la presencia de Diego Maradona en el club.



De esta manera, de no mediar contratiempos, en lo que resta del primer semestre del año y todo el segundo del 2021, los empleados de Gimnasia recibirán los sueldos depositados antes del 10 de cada mes, y en principio con un incremento salarial acordado por los referentes del gremio conjuntamente con la dirigencia.



“En todos estos años no tuvimos ni una sola goma quemada en la puerta de la sede como muestra de reclamo o protesta por falta de pago o retraso salarial. Antes del 2016 había una marcha o quema de gomas todas las semanas. La anterior gestión no podía garantizar los pagos todos los meses y había reclamos y corte de calle por ese motivo”, reveló una calificada fuente de la dirigencia, quien además adelantó que a partir de la realización de la Asamblea, se verá “un cambio sustancial” en la segunda mitad del segundo mandato de Gabriel Pellegrino.