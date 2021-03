Se vienen días importantes para Gimnasia

Debido a que no hubo Asamblea Ordinaria el año pasado ya que desde Gimnasia están respetando las leyes provinciales y nacionales, las cuales informan que no se pueden llevar a cabo estas actividades en diferentes instituciones y debido a esta cuestión los socios del Mens Sana se han informado del balance mediante emails, donde se detallaba todo lo sucedido en el club desde el 1° de julio 2019 hasta el 30 de junio del 2020, pero este año hubo cambios y la cuestión es diferente.



Se llevará a cabo una Asamblea Virtual en la cual se convocarán a los socios para mostrar y explicar el balance y ejercicio económico correspondiente a la temporada 2019/2020 en todos los ámbitos del club. Allí también se evaluará si habrá otra Asamblea para la Renovación Parcial de Autoridades tras las seis renuncias por parte de dirigentes a principios de este año, ya que en noviembre estaría pactado para que esto suceda y desde el club creen que tal vez es más conveniente esperar hasta dicho mes y no hacer dos en poco tiempo porque se requieren muchos protocolos.



Esta Asamblea Ordinaria de manera virtual se llevará a cabo en un lugar abierto, el cual no está definido, y ya se está por cerrar el acuerdo con la misma plataforma tecnológica (Asamblear) que estará en la Asamblea de Estudiantes. La fecha estimada es el 15 de abril, lógicamente para llevarla a cabo también dependerá de las condiciones climáticas ese día y la idea es hacerla lo antes posible a que llegue el invierno. Por eso mismo, desde la dirigencia Tripera buscan abrochar el acuerdo y allí confirmar esta noticia a los socios.



También desde calle 4 afirman que a pesar de los tuits de algunas agrupaciones, nunca hubo un pedido formal en la mesa de entrada para exigir esta Asamblea Ordinaria o la Asamblea de Renovación de Autoridades y que estaban esperando el momento apto y la aprobación para poder llevar a cabo este acto virtual con los protocolos necesarios.

De Italia a La Plata



A la vez, la dirigencia de Gimnasia y el Departamento de Marketing esperan cerrar el acuerdo con la marca Givova, de origen italiano, para que sea quien vista al Lobo a partir de la próxima temporada tras el acuerdo caído con Romai Sports. Faltan algunos detalles como la duración del contrato y cuántas disciplinas abarcará pero es casi un hecho que esta será la empresa que reemplazará a Le Coq Sportif.