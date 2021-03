Peque Schwartzman, el único con vida en Miami

El Masters 1000 de Miami despachó a casi todos los tenistas nacionales. El único argentino que queda en competencia es Diego Schwartzman, la raqueta número uno del tenis argentino, que se ubica en el noveno puesto del ranking ATP, jugará directamente en la segunda ronda y posiblemente sea mañana ante el japonés Yasutaka Uchiyama (110°), que venció 6-3 y 6-4 al italiano Salvatore Caruso (85°).



El Peque es el sexto cabeza de serie en el torneo. Viene de coronarse campeón del Argentina Open el pasado 7 de marzo, y luego inició su gira sobre canchas rápidas en Acapulco, donde perdió sorpresivamente en la ronda inicial con el promisorio italiano de 19 años Lorenzo Musetti (94°). Por más de que el nivel de Musetti sea extraordinario, el Peque quiere ratificar su presente dentro del Top 10 y para eso no deberá dejar pasar la oportunidad de volver a ser protagonista.



Cabe remarcar que la competición tiene como grandes ausentes al número uno del mundo, Novak Djokovic, al español Rafael Nadal (3°) y a Roger Federer (6°), siendo la primera vez que el denominado “Big 3” falta a un Masters 1000 en los últimos 16 años y cuatro meses, desde París-Bercy 2004 y luego de haberse disputado 139 torneos de esa categoría. Asimismo, otra ausencia de peso en Miami es la del austríaco Dominic Thiem, cuarto del ranking mundial y actual campeón del US Open.



Quienes quedaron afuera del certamen que reparte premios por 4.299.000 dólares fueron Federico Delbonis, Federico Coria y la joven rosarina Nadia Podoroska. El oriundo de Azul, que ocupa el puesto número 80 del ranking, no pudo hacer pie e imponer su juego ante el australiano Jordan Thompson (60º) y cayó por

7-6 (8-6) y 6-4.



Federico Coria (84º) , el otro argentino en el cuadro masculino, tampoco pudo lograr avanzar de fase ante el siempre difícil croata Marin Cilic (45º) y perdió en tres sets por 6-3, 2-6 y 6-4.



En tanto en la rama femenina, la tenista Nadia Podoroska, número 48 del ranking, quedó eliminada en los 32vos de final del Masters 1000 de Miami, que se juega simultáneamente entre la WTA y la ATP. Cayó por 6-0 y 6-4 ante la rusa Yekaterina Aleksandrova y no seguirá en el torneo. Venía de vencer el pasado martes a la egipcia Mayar Sherif por 6-3 y 6-1.