La dupla busca resolver la única duda del Lobo

El Lobo, que ayer se entrenó en el Campus debido a la lluvia y se hicieron trabajos físicos y de fuerza, hoy tendrá nuevamente actividades en Estancia Chica para definir los últimos detalles de cara al partido con Huracán. Gimnasia se estará entrenando hasta el domingo ya que jugará el lunes por la noche por lo que todavía le queda el fin de semana a Leandro Martini y Mariano Messera para resolver la duda en la zaga central.



La duda radica en la zaga central ya que el central y capitán Maximiliano Coronel está por cumplir las cuatro semanas de recuperación de lo que fue un desgarro en el sóleo izquierdo y es por eso que será probado en una práctica de fútbol formal para ver cómo está luego de un mes y si conforma a la dupla desde lo físico y lo futbolístico para volver a jugar. El ex-River se había lesionado en una de sus rodillas a finales del año pasado y se perdió toda la Zona Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona mientras que en esta Copa de la Liga volvió a las canchas en el debut contra Boca Juniors y en la tercera fecha contra Independiente tuvo el desgarro.



De no estar al 100%, Leonardo Morales seguirá siendo el titular y el Lobo repetiría el equipo por cuarta vez consecutiva teniendo en cuenta los partidos de la Liga ya que el martes por Copa Argentina presentó un mix. El Yacaré, que no tuvo su mejor encuentro contra Unión, tanto contra Atlético Tucumán como contra Dock Sud ha respondido de buena manera y eso también le da confianza al cuerpo técnico para no arriesgar a Coronel y que el ex Santamarina de Tandil siga estando al lado de Germán Guiffrey.



El resto del equipo, de no surgir imprevistos, no se moverá ya que todos han dejado muy buenas sensaciones para Martini y Messera y algunos de ellos hasta ganándose el lugar como Matías Miranda, Lucas Barrios y Johan Carbonero, que es uno de los mejores jugadores del torneo.



También la dupla se ha encontrado muy conforme con los últimos dos partidos de Emanuel Cecchini y Matías Pérez García y serán parte de los primeros cambios desde el banco de suplentes como también sucede con Eric Ramírez y Nicolás Contín que fueron titulares frente al Docke y han vuelto al gol.



Por lo tanto, estos jugadores sumado a algún juvenil o un cambio obligado en defensa seguramente tengan muchos minutos desde la banca el lunes por la noche en Parque Patricios cuando enfrente al Globo desde las 21:15.