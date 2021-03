¿Cómo surfeará la Provincia la segunda ola de Covid-19?

Ante el evidente aumento de casos positivos por la pandemia de Covid-19, el Ejecutivo bonaerense no descartó mayores restricciones para evitar la propagación del virus. En diálogo con diario Hoy, los diputados provinciales Daniel Lipovetzky (Juntos por el Cambio) y Susana González (Frente de Todos) opinaron sobre la situación sanitaria de la Provincia y las decisiones que debería tomar el gobierno en las próximas semanas para salvaguardar a los ciudadanos.

Susana González

Diputada provincial - Frente de Todos



“Se está trabajando en seguir vacunando a más personas en la Provincia para que estemos más protegidos en esta segunda ola. Sin dejar de observar las medidas de cuidado, el gobierno está ejerciendo una nueva campaña para que no nos durmamos frente a esta situación. Además, el Gobierno nacional está trabajando en algunas medidas de restricción que seguramente serán acompañadas por los gobiernos de las provincias, incluido el bonaerense; que no tiene que ver con una cuarentena o un aislamiento total, pero sí con determinadas restricciones laborales en pos de evitar la circulación de tanta gente en el territorio para así evitar la circulación del virus. Si bien la segunda ola de Covid-19 no tiene mayor mortalidad, sí tiene mayor onda expansiva, por lo que es nuestra ­responsabilidad extremar los cuidados para evitar la saturación del sistema de salud y para evitar la mortalidad que vemos en otros países de América del Sur que limitan con el nuestro”.

Daniel Lipovetzky

Diputado provincial - Juntos por el Cambio



“Con respecto a la llegada de la segunda ola y el aumento de los contagios que se dio en los últimos días, por supuesto que es muy preocupante. La clave es aumentar los testeos, por el otro lado hay que trabajar mucho para asegurar que el plan de vacunación se cumpla y deje de sacarle rédito político partidario al proceso de vacunación. Creo que no es el instrumento adecuado volver a restricciones profundas como la cuarentena del 2020. La economía de la Provincia no está preparada para un nuevo cierre, ya sufrieron muchísimo los comercios y las pymes, y por otro lado, desde el punto de vista social, no están dadas las condiciones para que la sociedad pueda asumir un nuevo confinamiento”.