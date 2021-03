Abuelos de una residencia fueron a la Justicia para que los vacunen

En medio del rebrote de coronavirus y la preocupación por la tan temida “segunda ola”, la campaña de vacunación continúa avanzando a nivel nacional y provincial con el eje, en teoría, en los adultos mayores. Sin embargo, en la ciudad de La Plata un grupo de jubilados residentes de un hogar de larga estadía debieron presentar un amparo en la Justicia para que PAMI (Programa de Atención Médica Integral) los vacune.

En diálogo con diario Hoy, la abogada Alicia Cagnani Salinas, quien representa a los 30 adultos mayores internados en la residencia Casa Blanca, ubicada en 491 entre 11 y 12 de Villa Castells, explicó que “en el mes de febrero el director médico de la residencia envió un correo electrónico a la dirección que PAMI habilitó para que justamente las residencias y geriátricos enviaran el listado de pacientes y trabajadores para que sean vacunados”.

“PAMI responde con el compromiso de vacunar a la brevedad. Sin embargo, llegamos a esta instancia esperando todavía que vacunen a los residentes. Ante esto, nos presentamos en la Justicia con una acción de amparo y requiriendo que se apliquen las dos dosis a quienes se encuentran en el hogar”, apuntó la letrada.

Demanda

En el escrito al que accedió este multimedio se plantea que, “ante la actitud dilatoria y omisiva desplegada por la prestadora PAMI”, se aguarda que la Justicia “le ordene el cese de su conducta omisiva a fin de que el Ministerio de Salud, por intermedio o no de PAMI, dé tratamiento y otorgamiento de la prestación requerida y, ordenando a la accionada, disponga en forma inmediata la vacunación, por medio de personal idóneo, de la totalidad de los residentes actuales de larga permanencia que están dentro de la residencia Casa Blanca de Villa Castells, La Plata, provincia de Buenos Aires, incluidos los trabajadores aún no vacunados en su lugar de residencia”.

Para ello, se pone de manifiesto que “es el propio Ministerio de Salud quien ha determinado, siguiendo los criterios de la OMS (Organización Mundial de la Salud), que las personas mayores de 60, las que tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares y las que tienen afecciones como diabetes presentan mayores riesgos en caso de contagio”.

“Si no se nos vacuna no podemos tener contacto con nuestros familiares (interrumpido desde marzo de 2020) y, de parte de la accionada, hemos recibido por intermedio del director médico y el hogar una comunicación de PAMI a través de la única vía que a tal fin se implementó (el mail [email protected]); pese a que hemos solicitado la inmunización, aún no tiene respuesta desde el 18 de febrero de 2021, sin que se nos indique cuándo se efectivizará la vacunación”, apunta la demanda.

PAMI asegura que ahora “se duplicó el ritmo de vacunación”

El titular de PAMI La Plata, Marcelo Leyria, confirmó a diario Hoy que durante esta jornada se vacunará en la residencia en cuestión y agregó: “Estamos vacunando todos los días en las residencias, sin descanso ni fines de semana, con un esfuerzo muy grande del personal. Ahora que tenemos vacunas estamos tratando de imprimirle velocidad a la vacunación en las residencias y de hecho creemos que estamos en condiciones de duplicar el ritmo, teniendo en cuenta que hasta el momento vacunamos a cerca de 2.000 personas que residen o trabajan en esos hogares”.

“Cada residencia tiene que llenar una planilla donde incorpora a los residentes y a los trabajadores, y el esquema de vacunación lo establece el Ministerio de Salud bonaerense, estamos en colaboración con ellos y la idea es empezar a trabajar en conjunto también con la Facultad de Exactas de la UNLP (Universidad Nacional de La Plata) para ampliar la logística”, adelantó.

Marcelo Leyria, para finalizar, reiteró: “Necesitamos llevar tranquilidad a todas las residencias ya que son la prioridad. La velocidad depende de la llegada de vacunas”.