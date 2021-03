Alberto Fernández le pegó a Macri: "Le hizo un daño incalculable al país"

Alberto Fernández salió al cruce tras la aparición del expresidente, Mauricio Macri. El mismo destacó que endeudó al país y que además debería pedirle disculpas: "Macri tendría que pedirle perdón al país, porque el daño que le ha hecho es incalculable”, destacó en diálogo con C5N.

Además apunto por las políticas económicas del referente de Juntos por el Cambio: "Argentina quedó aislada cuando le dejaron de prestar plata a Macri y tuvieron que recurrir al Fondo. Salieron corriendo a pedirles plata y pidieron un préstamo inusual, en monto y en tiempo de pago".

Por otro lado detalló lo que debe pagar el país y destacó que el endeudamiento, fue por la convicción de Macri: "No entiendo lo que han hecho. Para que ustedes tomen noción de lo que estoy hablando, el año que viene por el préstamo de Macri, Argentina debe pagarle 18 mil millones de dólares al FMI. Y al año siguiente, 19 mil millones de dólares. Me impresiona que Macri no se de cuenta del desastre que hizo. Acá no se equivocaron; hicieron lo que ellos creían , que era endeudarse".