“Tenemos una enorme preocupación por la dimensión casi explosiva de los nuevos casos”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Daniel Gollan, mostró gran preocupación ante el aumento en la cantidad de casos que trae aparejada la segunda ola de coronavirus en todo el territorio bonaerense al indicar: “Tenemos una enorme preocupación por la dimensión casi explosiva que tiene la confirmación de nuevos casos que pone en riesgo la posibilidad de respuesta del sistema”.

“A la velocidad de presentación de nuevos casos también entran en crisis el sistema de diagnóstico y de seguimiento”, resaltó el ministro y aseguró que la suya es también la preocupación de todos los ministros de Salud del país, pero particularmente por los grandes centros urbanos. Este no es un dato menor y toca de lleno a la Provincia de Buenos Aires -particularmente al AMBA-, ya que de las 10 ciudades más pobladas de nuestro país, 3 de ellas se encuentran en territorio bonaerense. La Matanza, La Plata y Mar del Plata concentran casi el 20% de la población de la Provincia con más de 3.200.000 habitantes.

Gollan aseguró que de no cumplir con los cuidados “no podremos mantener abiertas todas las actividades que logramos abrir” y advirtió que “estamos ante un escenario complicado”.

En ese marco recordó que el 7 de diciembre se dio el menor promedio de casos semanales y remarcó que en el fin de semana que pasó (viernes, sábado y domingo) hubo aumentos del 160, 167 y 215%, que comienzan a poner en jaque los sistemas de salud de la Provincia.

El funcionario indicó que hay un 61% de ocupación de camas de terapia intensiva sobre un universo total de 2.912 camas en el AMBA, y resaltó que son 261.682 los vacunados con las dos dosis con la expectativa de duplicarlo para la semana próxima.

“No sirve acelerar la vacunación si en los próximos dos meses no nos cuidamos”, disparó el ministro y frente a la posibilidad de posdatar la segunda aplicación aseguró que “la estrategia es aplicar una dosis porque con eso bajamos la mortalidad”.

Finalmente informó que “las vacunas que están llegando ahora van a ir para los mayores de 60 y 70” y reflexionó: “Está en nosotros lograr que este sea un invierno diferente para lograr que la mortalidad y la internación bajen”.

De esta manera, confirmó tres medidas restrictivas para los municipios que se encuentran en Fase 4 (entre ellos La Plata):

- Entre las 2 y las 6 de la mañana se cierran las actividades recreativas y comerciales (bares, comercios, entre otros).

- Se limitan hasta 10 personas todas las reuniones de tipo social y recreativa

- Si continúa el aumento de casos podría restablecerse la Fase 3



Sobre la forma en la que se llevarán a cabo las medidas, el funcionario oriundo de Brasil sostuvo que “hay evidencia de que frecuentar espacios cerrados no colabora; por ahí no hace falta cerrar los bares, sino tratar de que la asistencia sea en veredas, terrazas o espacios abiertos”, y aseguró que el objetivo sería aplicar “una serie de medidas escalonadas para ir intentando, y ver cómo impacta la curva”.



“Que sea algo más escalonado para evitar impulsar medidas sanitarias como las que adoptó Chile, que la semana pasada comenzó una gran cuarentena”, apuntó, y recalcó que en la Provincia ya fueron detectados casos de coronavirus con las variantes de Manaos y el Reino Unido, más contagiosas, aunque remarcó que por ahora no hay “circulación comunitaria”, y no descartó que eso pueda ocurrir, ya que en la ciudad de Buenos Aires “sí hay casos sin nexo epidemiológico de ambas cepas”.



Sobre las restricciones para quienes regresen del exterior, dijo que “hay una situación compleja”, ya que “hay turistas que necesitan volver”, pero aclaró que “hay que tener el cuidado de que, cuando vuelvan, más allá del resultado, tienen que cumplir con un aislamiento estricto de 14 días sin salir de casa, si se puede en un hotel, mejor, pero que se cumpla con esa cuarentena”.



Sobre la campaña de vacunación, García recalcó que la Provincia tiene la “posibilidad de ampliar la capacidad, cuando lleguen más dosis”, y explicó que “es difícil que uno vaya abriendo postas si no hay más dosis; si tenemos el suministro más previsible, uno puede planificar mejor y abrir más postas para reforzar”.



“Tuvimos picos de más de 60.000 vacunados en un día, y podemos ampliar eso, en la medida que nos den más previsibilidad sobre la llegada de las dosis”, concluyó.