Piden a JxC que acompañe el proyecto de ley contra violencia institucional

Fernanda Raverta pidió que se trate “urgentemente” la moratoria previsional

La titular de la Anses expuso en la Cámara de Diputados. Allí, animó a los legisladores de JxC a habilitar el debate en el recinto, luego de que no dieran quorum para hacerlo en diciembre último. Hay 800.000 personas que no podrán jubilarse si no sale la Ley