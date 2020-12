Piden a los vecinos mantener una conducta responsable en los festejos por Año Nuevo

En virtud de las reuniones sociales propias del cierre de año, el Municipio busca prevenir inconvenientes y disminuir riesgos de contagios, teniendo en cuenta el desarrollo de fiestas y eventos clandestinos en donde no se respetan los cuidados de seguridad sanitaria.

En este contexto, se solicitó que en caso de realizar reuniones sociales, las mismas sean con personas de cercanía, en espacios a cielo abierto y en grupos reducidos; al tiempo que se pidió no asistir a eventos que no cuentan con la habilitación municipal y que, por lo tanto, no cumplen con las condiciones sanitarias adecuadas para llevarse a cabo.

Además, se hizo hincapié en que los vecinos cumplan con las medidas de auto protección como el uso del tapaboca-nariz y el distanciamiento social preventivo, para evitar situaciones de contagio.

Al respecto, el Secretario de Salud municipal, Enrique Rifourcat, manifestó: “Es importante que celebremos el cierre de año en lugares seguros y con las condiciones sanitarias adecuadas para evitar que los contagios vuelvan a subir”; y agregó: “Debemos comprender el alto riesgo a situaciones de contagio que se generan en las juntadas y fiestas ilegales que se llevan a cabo en el marco de una pandemia, y entender que seguir cuidándonos depende de todos”.

En esa línea, aseguró: “Los jóvenes muchas veces se consideran más inmunes a esta enfermedad, pero al no cuidarse están poniendo en riesgo no sólo su vida sino también la de sus convivientes, como pueden ser hermanos, padres y abuelos”.

Al respecto, también se pidió por la colaboración de los padres y adultos responsables para que hablen con sus hijos sobre los posibles peligros y consecuencias de concurrir a estas fiestas sin autorización, e instarlos a denunciar la realización de eventos ilegales a la línea municipal 147.

OPERATIVOS POR FIN DE AÑO

Al igual que en la celebración por la Navidad y con el objetivo de llevar adelante tareas de prevención y control en la vía pública, durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano en un trabajo conjunto con las áreas locales de Seguridad, Espacios Públicos y la Policía de la Provincia, desplegarán un amplio operativo en diversos puntos de la ciudad.

El mismo incluirá más de 30 móviles y un centenar de agentes, quienes estarán a cargo de recorrer la ciudad. Asimismo, durante toda la noche y madrugada habrá retenes vehiculares en las principales arterias, donde se desarrollarán test de alcoholemia y el habitual pedido de documentación.

Sobre ello, el Secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia, Darío Ganduglia, precisó: “Buscamos instar a que la gente pueda festejar de forma segura y responsable. Por eso hemos organizado un amplio dispositivo de prevención y trabajaremos sobre el control de la nocturnidad, disponiendo de equipos profesionales del municipio preparados para intervenir ante denuncias de fiestas clandestinas”.

Es válido destacar que la Comuna viene desarrollando procedimientos permanentes de control de nocturnidad durante las últimas semanas en virtud de los festejos de fin de año, con un fuerte control en los establecimientos de entretenimientos nocturnos y gastronómicos habilitados.

Además, para esta fecha los controles se harán extensivos en la tradicional quema de los muñecos de fin de año que se realizarán en diversos puntos de la ciudad, con inspecciones previas de los lugares y personal verificando que la quema se realice sin inconvenientes.

Por su parte, la Secretaria de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad, Virginia Pérez Cattáneo, explicó que “haremos principal hincapié en desarticular juntadas y fiestas clandestinas que pongan en peligro la salud pública y a los vecinos. Ya hemos sancionado con severas multas a los organizadores de las fiestas de nochebuena, las cuales ascienden a un máximo de 2 millones de pesos”.

Días pasados, durante la madrugada de la Navidad, la Municipalidad de La Plata desarrolló un intenso despliegue con operativo de prevención y control, logrando desarticular 20 juntadas y fiestas clandestinas que no contaban con las habilitaciones pertinentes. Y se sancionó con multas millonarias y una denuncia penal a sus organizadores.