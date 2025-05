Paritaria docente: dura reacción de la Provincia contra el Gobierno

El Gobierno nacional consumó este jueves un nuevo retroceso institucional al publicar en el Boletín Oficial el decreto 341/2025, que modifica la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) y excluye al Estado nacional de su histórica responsabilidad en la negociación del salario mínimo docente. A partir de ahora, la paritaria nacional queda exclusivamente en manos de los gobiernos provinciales y las entidades gremiales, mientras el Ejecutivo se reserva el derecho a vetar cualquier acuerdo que supere los techos salariales impuestos por su plan económico.

El cambio, presentado como un gesto de respeto al federalismo, fue repudiado por el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, quien lo calificó como “una nueva defección del Gobierno nacional”. Para el funcionario, este paso “no es una sorpresa”, ya que se inscribe en una lógica de “desinterés por el destino de las personas, las instituciones y las provincias”.

“Es el mismo gobierno que paralizó mil obras públicas en la Provincia, 80 de las cuales son escuelas; que eliminó el Fondo de Incentivo Docente, que hoy equivaldría a $220.000 para un docente con dos cargos; que no distribuye libros ni construye escuelas”, enumeró Sileoni. Y agregó: “Pero sí reprime ancianos y ancianas en la Plaza de los Dos Congresos, mientras se ufana de cerrar ministerios y dejar a miles de trabajadores en la calle”.

El decreto 341 no llega solo. En paralelo, el Ejecutivo impuso por decreto otra medida resistida: la declaración de la educación como “servicio esencial”, una figura que no había sido aprobada por el Senado, pero que se habilitó con el decreto 340/2025. “Lo que no sale por ley, se aprueba por decreto. Son dos decretos y una misma mentira”, sentenció Sileoni. “No se debe llamar esencial a lo que se desprecia, ni federalismo a lo que abandona a las provincias”.

Desde la provincia de Buenos Aires remarcan que la paritaria local sigue vigente. “Desde 2019 construimos con los gremios bonaerenses una paritaria propia, que, aún con dificultades, trata de defender el poder adquisitivo del salario”, explicó el funcionario. Sin embargo, alertó sobre el daño estructural que implica esta decisión: “La paritaria nacional fijaba un piso sobre el cual las provincias podían negociar. Esto es la destrucción de la nación educativa y un regreso a la fragmentación”.