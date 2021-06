Piden apoyo para las pymes bonaerenses

El presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Fecoba), Camilo Alberto Kahale, emitió un comunicado en el marco del Día Internacional de las Pymes en el cual asegura que “las pequeñas y medianas empresas están pasando por un momento muy complejo, son las más castigadas por las consecuencias económicas de la coyuntura actual, y están poniendo a prueba una vez más su capacidad de resiliencia y adaptación en medio de un futuro de incertidumbre”.



“La presión fiscal e impositiva continúa más vigente que nunca, sin contemplación por los meses en los cuales las pymes tuvieron que permanecer cerradas y no registraron ingresos. Por eso se exige una reforma tributaria que realmente tenga en cuenta la realidad de estas empresas”, remarcó el presidente de Fecoba.



En esta comunicación oficial, Kahale destacó que en el transcurso del 2021, cerraron unas 40.000 empresas de distintos sectores (industria, comercio, turismo, cultura, etc.), según relevamientos de CAME y FEBA; y en la actualidad entre 20.000 y 40.000 pymes se encuentran en una situación de riesgo, lo cual afecta directamente los empleos de entre 600.000 y un millón de trabajadores del sector.



También señaló como principal problemática que “el financiamiento, en vez de convertirse en una herramienta para apuntalar la recuperación de las pymes ante un leve incremento de la actividad, sigue en caída”.



Además resaltó la necesidad de reactivar una “ley pyme” que incluya la reducción de cargas patronales a través de la actualización del Mínimo no Imponible (MNI); baja de IVA a servicios (10,5%); beneficios para las que cuenten con certificaciones de Triple Impacto (social, económico y ambiental); instrumentos financieros ágiles y a tasas razonables (amortización de capital), y reactivación de la moratoria para obligaciones vencidas, entre otras medidas.



Por último, el presidente de Fecoba puntualizó como principal problemática el crecimiento de la venta informal. En este texto, Kahale dijo que el comercio “se ve afectado por el descomunal crecimiento de la actividad informal durante la pandemia y a los tradicionales focos físicos de venta ilegal (conocidos como “Saladitas”) se sumó la proliferación de canales de venta electrónica y showrooms que no cuentan con ningún tipo de habilitación”.



Hoy se celebra el Día Internacional de las Pymes, cuyo reconocimiento fue iniciado por las Naciones Unidas para destacar la importante labor que las pymes realizan y el impacto que tienen en países en desarrollo.