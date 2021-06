Daniel Gollan: “No hay necesidad de combinar vacunas”

El funcionario se refirió a la situación actual de adquisición de vacunas y las diferentes versiones que surgieron a partir de la falta de segundas dosis de la “Sputnik V”. “Estamos realizando estudios propios de seguimiento de líneas de defensa que tiene el organismo”, dijo Gollan, quien, como voluntario de estos estudios, aseguró que cuatro meses después de adquirir la primera dosis de “Sputnik V”, “seguimos teniendo muy buenos niveles de anticuerpos neutralizantes”, y agregó: “Llevamos tranquilidad porque estamos totalmente protegidos contra formas graves (del virus)”.



“Pensamos que no es necesario mezclar vacunas”, afirmó Daniel Gollan. También mencionó el caso de la canciller Alemana, Angela Merkel, quien recibió dos dosis diferentes de vacunas contra la Covid-19. “Dejen de bajonear a la gente con esas cosas”, sentenció.



Con respecto al tratamiento en los medios de que posiblemente no lleguen las segundas dosis o que las vacunas tengan “un vencimiento”, el ministro insistió en llevar tranquilidad y agregó que estos medios de comunicación “trabajan con las ideas de un sector que genera permanentemente odio”, y los acusó de trabajar “para llegar al raciocinio de la gente y que no pueda pensar”.

Avanza la vacunación



“Comenzamos a liberar cupos para aplicar vacunas a los grupos de riesgo que no pueden registrarse por distintos motivos”, afirmó Gollan. “Estamos completando toda la población mayor a 50 inscripta”, agregó. Además dijo que el 95% de las personas mayores de 60 años ya están vacunadas.



“Lo que no nos va a faltar son vacunas”, sentenció el funcionario. “El Gobierno está cerrando contratos muy grandes, además, estamos con la producción de vacunas a nivel nacional, vamos a empezar a producir la segunda dosis de Sputnik. A principios de semana vamos a estar recibiendo cargamento con el componente 2 de Sputnik V para poder fabricarlas en el laboratorio bonaerense Richmond”, añadió y destacó el ritmo acelerado de la vacunación en la Provincia.



También destacó el acuerdo con el laboratorio CanSino, y aseveró que en los próximos meses “vamos a poder ver acá las imágenes que vemos de otros países”.



Por otro lado, el gobierno bonaerense informó ayer que en la Provincia ya fueron inmunizadas contra el coronavirus 5.964.252 personas con la primera dosis y 1.339.997 con la segunda, en el marco de la campaña Buenos Aires Vacunate, que desde este sábado es libre para mayores de 50 años y personas gestantes.



Además, la Provincia comenzó a enviar algunos turnos a mayores de 25 años sin comorbilidades en distintos municipios bonaerenses. Como usualmente lo hacen distintos funcionarios, el ministro invitó a los ciudadanos provinciales a inscribirse en la aplicación de vacunación o en la web vacunatepba.gba.gob.ar.