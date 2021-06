Vidal no tiene a los bonaerenses entre sus prioridades

Las indefiniciones de Juntos por el Cambio desnudan sus miserias, y hoy sus referentes miran más hacia su futuro personal inmediato en función de una construcción con vistas a 2023 que a las chances serias de edificar, desde una fuerza que no es gobierno, una opción representativa para salir de la pandemia.



El mejor ejemplo de esta indefinición (o no) de la coalición opositora es el de la ­exgobernadora María Eugenia Vidal, quien, a pesar de defender a capa y espada su pasada gestión al frente de la provincia de Buenos Aires, corre como gato quemado cuando alguno de sus partidarios busca que se sitúe como candidata del territorio en donde no pudo renovar sus pretensiones ejecutivas

en 2019.



Lo cierto es que Cambiemos hoy no tiene un mejor candidato en Provincia y la actitud de Vidal no está bien vista, no solo por sus copartidarios, sino por los popes de los medios que apuntalan la campaña opositora, que utilizaron a Diego Leuco, por ejemplo, para enviar un mensaje claro que sonó como un claro tirón de orejas para Macri, Larreta, ­Bullrich, Vidal y compañía.



“¿Qué le pasa a la oposición? Tan difícil es ponerse de acuerdo, tan difícil es entender que tienen que jugar cada uno en el puesto que mejor mida. Están todavía con: No, yo prefiero ir a Capital, Yo prefiero ir a Provincia, Yo tengo aspiraciones personales. Las aspiraciones personales, muchachos, afuera, ¿eh? Porque esta elección es una elección legislativa de medio término y después viene en el 2023 las elecciones presidenciales. Ahora si la oposición no se arma de una manera mínimamente digna para pelear en las elecciones de este año, no hay ninguna posibilidad de que haya un candidato de la oposición, y eso pareciera que algunos dirigentes importantes de Cambiemos no terminan de entenderlo”, sostuvo Leuco en su emisión de TN.



El hijo de Alfredo siguió con su reto ­disfrazado de opinión indignada y se cuestionó: “Yo por ejemplo no entiendo esta negativa de María Eugenia Vidal de no ir a la provincia de Buenos Aires, es muy difícil de entender, tendrá sus razones y las explicará cuando a ella le parezca, pero esto ha generado un enojo enorme en Cambiemos con María Eugenia Vidal”.



“Ahora en las últimas horas se conoció también el enojo de Patricia Bullrich, que dice: ¿Cómo que esto es una pelea de egos? Esto no es ninguna pelea de egos, cada uno se supone que tiene que ir para adelante en el lugar donde mejor juega. Es realmente vergonzoso lo que está pasando en la oposición. Es vergonzoso que no puedan ponerse de acuerdo y que cada uno no entienda cuál es el rol que le toca y cuál es el rol que tiene que jugar en la elección”, sostuvo el periodista cordobés, que disparó con munición gruesa al decir: “Me cuesta creer que haya una persona que en este momento de crisis profunda de la Argentina esté pensando más en su aspiración personal: No, porque yo quiero ir de candidato acá porque después quiero ser gobernador. ¿De qué están hablando? Estén a la altura de la sociedad, estén a la altura de los reclamos de la gente, que se está dando cuenta, para aquellos que no coinciden con este Gobierno, que se necesita un cambio, que se necesita una oposición unida”.



Por otro lado, Leuco remarcó las diferencias con el oficialismo al sostener que “el peronismo tiene perfectamente claro que hay que ir unido a las elecciones, la oposición aparentemente también. Ahora, ¿qué pasa en Juntos por el Cambio?”. Y volvió a hacer un llamado a la reflexión de la exmandataria provincial al analizar que “poner en Capital a Vidal es perder plata, porque en Capital la oposición va a tener una buena performance con ­cualquier candidato”.



Finalmente, y dirigiéndose a Luis Juez, un coterráneo representante de la coalición opositora invitado para analizar este tema, sentenció que “si la oposición no se arma bien, gana el kirchnerismo para siempre”.



La interna de Cambiemos es feroz y llegó a los medios que apoyan a la oposición, desde donde buscan poner fin a las actitudes de e­goísmo personal de la exgobernadora, quien hoy hace tambalear el castillo de cartas sobre el que se cimientan las ambiciones de los seguidores de Mauricio Macri.