Pérsico confirmó que la AFI macrista lo espiaba

Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita (ME) y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, confirmó ayer que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) lo espió a él y a otros integrantes de esa organización social durante el gobierno de Mauricio Macri.



Tal como informó diario Hoy en su edición del jueves, la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, les entregó a Pérsico y a otros altos referentes del Movimiento tres carpetas con la información que ese organismo de inteligencia había recabado sobre el ME durante el gobierno macrista.



Ayer, Pérsico confirmó que esas carpetas revelan que la AFI puso la lupa sobre sus actos y los de otros integrantes del Movimiento Evita, como el actual secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando Navarro (alias “Chino”), y la intendenta del partido bonaerense de Moreno, Mariel Fernández.



“No hay ninguna información de ningún delito, ni con nada que tuviera que ver con la seguridad de Estado. Todo lo que aparece en los archivos es información política”, subrayó Pérsico. “Contaban con quién me reuní y lo que hice”, agregó. Es decir que, lejos de responder a las funciones de la AFI, la recopilación de información se hizo como modo de persecución o control político.



El dirigente destacó la labor de Caamaño al frente de la intervención. “Me saco el sombrero con su gestión: está dando vuelta la AFI”, dijo Pérsico.