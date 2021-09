Piden el cambio de carátula en la investigación por la desaparición de Arshak Karhanyan

La madre del agente desaparecido de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires Arshak Karhanyan, junto a familiares, amigos y compañeros de estudios del joven en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), realizan hoy desde las 17.30, una concentración en Plaza Llavalle, frente al Palacio de Tribunales, con la consigna "Justicia para Arshak".

El propósito de la marcha es reclamar "que los jueces resuelvan el cambio de carátula", con la intención que el caso se investigue como una desaparición forzada, y "que la causa pase al fuero federal", según la convocatoria que en las últimas horas comenzó a circular en las redes sociales.

En la movilización al Palacio de Tribunales están presentes la madre del policía desaparecido, su abogado, Juan Kassargian, y un grupo de allegados y excompañeros de estudios, como también la legisladora porteña y candidata Victoria Montenegro (Frente de Todos), quien acompaña desde hace tiempo a la familia.

"Venimos a pedir a los jueces de Casación que resuelvan un pedido de la Secretaría de Derechos Humanos, a la cual nosotros adherimos, para que se investigue esta causa como una desaparición forzada de persona", destacó el abogado Kassargian.

Además, agregó: "Esto implica que la investigación la lleve el fuero federal, demasiadas irregularidades pasaron y creemos que tiene que investigar otra fuerza que no sea la Policía de la Ciudad y otro fuero".

"No es normal que una fuerza de seguridad investigue la desaparición de un hombre de la propia fuerza. De hecho, en la primera instancia el fiscal los apartó de la causa y se apoyó en la Gendarmería y en la Policía Federal", argumentó.

"Hemos pedido informes sobre la situación actual del principal sospechoso y no hemos obtenido respuestas. Los audios conocidos en las últimas horas son demasiados contundentes para la investigación", concluyó.

Montenegro el lunes posteó desde su cuenta oficial de Twitter "ya no quedan dudas, a Arshak lo desapareció la Policía de la Ciudad", luego de que se difundiera, ese mismo día, un mensaje de audio enviado por una mujer que tiene un hijo en común con Herba, la última persona que está probado que vio a Karhanyan. Allí, la ex mujer de Hierba expresó: "Vos seguí con el teléfono, seguí hueveando, seguí, seguí eh, haciendo no sé, desaparecer gente (...) El que está acá en orsai porque desapareció una persona y sos el principal sospechoso, sos vos".