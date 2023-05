Piden el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa por lavado de dinero

El fiscal Guillermo Marijuan entregó al juez federal Sebastián Casanello un dictamen de 46 páginas en el cual solicita que se desvincule a la vicepresidenta Cristina Kirchner de la causa que tiene como condenado al empresario Lázaro Báez, acusado por maniobras de lavado de dinero.

“Aun con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió” el interrogatorio de la exmandataria, alegó el fiscal.

Marijuan hizo mención de la “debilidad probatoria” de las acusaciones contra la ­funcionaria, además de “los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal –al voto mayoritario, me refiero–, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo”.

Y afirmó que el fallo solo pone el foco “en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro A. Báez y la evasión fiscal de su patrimonio, que yo llamaría botín, dejando a un lado el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento”.

El fiscal resaltó en su dictamen que no tiene “duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez”, y agregó: “La reciente prueba incorporada a esta causa a instancia del suscripto, en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un período de poco más de dos años”.

Y sostuvo que, “de esas comunicaciones, cuatro se registraron entre líneas a nombre de Cristina Fernández y teléfonos registrados como de Lázaro Báez”, por lo que sostuvo que eran “algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido”.

Tras todo ese análisis, Marijuan concluyó que en los diez años de investigación no se pudo probar que la vicepresidenta fuera coautora o tuviere una participación “en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”.