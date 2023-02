Pietragalla Corti concurrió al juicio por el crimen de Blas y repudió la violencia institucional

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se lamentó hoy porque existan casos de “violencia institucional” que nunca llegan a ser juzgados debido al “encubrimiento” entre miembros de fuerzas de seguridad, y consideró que es “una buena señal” el juicio que se realiza en la ciudad de Córdoba a 13 policías por el crimen de Blas Correas, asesinado el 6 de agosto del 2020 cuando viajaba con amigos en un automóvil y fue atacado a tiros por efectivos que realizaban un control vehicular.

El funcionario nacional participó ayer en los tribunales de Córdoba de la audiencia del juicio oral por el asesinato del adolescente y en ese marco apuntó: “Hay que celebrar que estemos en un juicio, hay muchos casos de violencia institucional que lamentablemente no llegan a esta instancia, porque casi siempre el encubrimiento hace que muchos de estos casos no lleguen a buen puerto y muchas familias no tienen justicia”.