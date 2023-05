Posible desdoblamiento en Provincia: repercusiones y fechas tentativas

Faltando cada vez menos para la realización de unas nuevas elecciones en la provincia de Buenos Aires, aún quedan algunas cuestiones por resolver. La falta de definiciones de candidaturas a nivel nacional condiciona el escenario de la provincia de Buenos Aires, y esto ha provocado que distintas figuras de la política se expresaran al respecto.

Un mes después de haber convoca­do por decreto a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a celebrarse el próximo 13 de agosto –mismo día que a nivel nacional–, el gobernador Axel Kicillof continúa analizando posibles escenarios relacionados con el cronograma electoral.

La idea de un desdoblamiento de las elecciones generales, es decir, que se lle­ven a cabo en un día diferente al que se realizarán los comicios para presidente, se fue instalando poco a poco en la agenda política, y la incertidumbre generada por la falta de una resolución dio lugar a que distintos actores opinaran.

En principio, vale mencionar que el primero en hablar sobre esta posible situación de separar ambas contiendas fue el gobernador Axel Kicillof. “No está descartado”, fue la frase con la que el mandatario bonaerense respondió a la pregunta de un periodista que le consultó sobre este eventual escenario.

De inmediato, la lectura que se hizo en torno a este debate interno fue que, a raíz de una ausencia de estrategia del Frente de Todos a nivel nacional, la Provincia podría verse favorecida en caso de desdoblar las elecciones. En ese marco, todo parece indicar que la resolución final estará sujeta a lo que se resuelva en la cúpula del peronismo.

Como si fuera poco, a este contexto de falta de certezas, en la jornada del martes se sumó el condimento de una Cristina Fernández de Kirchner que volvió a ratificar su no candidatura. Tal como informó este diario, la exmandataria expresó: “Ya lo dije el 6 de diciembre de 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo por sobre la ubicación personal”.

Así, remarcando una vez más la necesidad de que se construya un “programa de gobierno que vuelva a enamorar a argentinos y argentinas”, la líder peronista terminó despejando cualquier tipo de dudas y empantanó aún más las lecturas de una posible estrategia a nivel nacional, hecho que podría repercutir en la falta de elección de una fecha para la votación en Provincia.

Repercusiones

Una de las primeras en hacerse eco de esto fue la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien en su último acto público se ha mostrado como una figura candidateable en territorio bonaerense. Sobre la posibilidad que analiza la gestión actual, la funcionaria expresó: “El 13 de agosto vamos a las PASO todos juntos porque así lo indica la ley, pero Kicillof tiene la potestad para hacer un adelantamiento, si él creyera y lo viera conveniente”.

En ese marco, al realizar una observación personal, manifestó: “Como bonaerenses, siempre hemos tenido elecciones acompañadas y siempre nos hemos sentido fortalecidos por llevar adelante una fórmula presidencial”.

En tanto, al mismo tiempo, consideró que “nuestra fórmula presidencial la tenemos que construir de cara a la sociedad, de cara al voto popular”, y sostuvo: “Estoy convencida de que a estas elecciones no hay que mirarlas aisladas de lo que hizo el Gobierno nacional”.

A esto se le suma el hecho de que un sector de la oposición realizó un pedido público al mandatario para que se resuelva cuanto antes esta cuestión, e hicieron hincapié en que es imperiosa una “urgente” fijación de fecha electoral para mayor comodidad de los bonaerenses.

Pese a esto, en diálogo con la prensa, Kicillof aseveró el pasado viernes que “estamos discutiendo con todas las fuerzas políticas” esta situación. Además, sostuvo que “no se trata de una cuestión oportunista, sino que son atribuciones del gobierno provincial”.

“Hay posibilidad. Nosotros por ley las elecciones PASO las tenemos que hacer en conjunto con la Nación, pero en la elección general nos lo permiten nuestras leyes hacerlas de manera ­desdoblada”, culminó el economista.

Fechas tentativas

En base al análisis minucioso del calendario electoral, trascendió que las fechas que estaría analizando el Ejecutivo provincial serían el domingo 1° de octubre o el 8 del mismo mes. En tanto, vale mencionar que, en caso de que se termine adoptando la medida del desdoblamiento, el equipo del gobernador debería convocar a los comicios antes de las PASO.

Por último, cabe mencionar que otra de las fechas tentativas para la votación fue la del 15 de octubre, aunque es la que menos peso tiene, ya que ese día se celebra el Día de la Madre.