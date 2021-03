Preocupa al municipio la falta de información que les brinda Provincia

La campaña de vacunación en el territorio bonaerense continúa a buen ritmo, de acuerdo a las estimaciones oficiales y en líneas generales. Sin embargo, hay algunos distritos en los que, dicho desde las propias autoridades sanitarias de la Provincia, el proceso “está un poco más lento”.



La ciudad de La Plata en apariencia es uno de los ejemplos de ello. Fuentes ­con­fiables señalaron a diario Hoy que “el proceso viene muy lento” y, justamente, cuestionaron de alguna manera el hecho de “no conocer cuántas dosis tiene disponibles la ciudad”, algo que han solicitado vía nota formal y que desde la Provincia no han ­respondido.



Uno de los principales puntos en los que el municipio hace hincapié es en la necesidad de culminar con el proceso de vacunación al personal que reviste funciones dentro de la Secretaría de Salud: personal administrativo, médicos de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y enfermeros, ya que, según un relevamiento propio que realizan las autoridades comunales, aún no se terminó con ese sector, aunque sí se culminó con la vacunación a psicólogos y trabajadores sociales de la misma área.



“Esta campaña es muy grande y se les fue de las manos en cuanto a que no hay registros. Nos piden a nosotros enviar una lista con quienes no están vacunados en el área de salud cuando son ellos quienes deberían tener a través de su web el control de este tema”, advirtieron desde la comuna.



Más allá de estos avatares, también es justo señalar que se ha notado un incremento en el llamado a la gente para vacunarse, lo cual también marca el pulso de la campaña.



Hasta el momento, según la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en La Plata se vacunaron 47.865 personas en total, de las cuales 35.806 recibieron la primera dosis y 12.059, la segunda.



Asimismo, la Municipalidad puso a disposición a través de su web oficial la posibilidad de anotarse en la campaña nacional de vacunación en los Centros de Atención Primaria de la Salud.



Por último, cabe mencionar que la comuna espera terminar en el transcurso del lunes próximo el hisopado voluntario a docentes de las escuelas y jardines que dependen de la órbita municipal, que vienen desa­rrollando desde el martes de esta semana y que hasta el momento no arrojó ningún resultado positivo en ese ámbito.