Préstamos de Anses: denuncian a otro intermediario ante la Justicia

El Ministerio de Capital Humano presentó ayer nueva documentación en la causa en la que está imputado el expresidente Alberto Fernández que involucra a un broker, que fue uno de los principales aportantes de la campaña del exmandatario en 2019.

Tras una auditoría interna en la cartera que conduce Sandra Pettovello en el marco de la causa impulsada tras las denuncias del Ministerio de Capital Humano, Anses y Nación Seguros S.A, se presentó ante el juez Julián Ercolini una póliza de seguros por accidentes personales contratada en el 2023 por Nación Seguros en el Instituto Nacional del Teatro al broker Castello Mercuri.

Hasta el momento se conocían de seguros contratados tanto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) como por el Ministerio de Seguridad a través de Nación Seguros, cuyo extitular Alberto Pagliano también está imputado.

Castello Mercuri S.A fue la compañía que hizo el mayor aporte en la campaña de Alberto Fernández en 2019 y, junto con Héctor Martínez Sosa y Pablo Torres García es uno de los tres principales brókers investigados en las denuncias por el escándalo de los seguros.

En paralelo a esta presentación, el juez Ercolini reúne información sobre 50 organismos que habrían contratado brokers o seguros tal cual informó Nación Seguros, aunque hasta el momento se investigan ese tipo de maniobras encaradas sobre todo desde la Anses y desde el Ministerio de Seguridad al menos desde el 2021 hasta ahora, lo que dio origen a la denuncia contra el ex mandatario.

Según expresa la denuncia, en el otorgamiento de créditos desde la Anses, se contrataron pólizas de seguros a través de Nación Seguros pagando comisiones “indebidas”. El documento detalla que la administración de Fernández contrató brokers y empresas privadas sin haber mediado licitación alguna y justificando la “falta de costo” para el Estado.

En medio de la investigación por presuntas irregularidades Fernández salió a defenderse y ratificó su inocencia ante cualquier denuncia. “Tengo la tranquilidad de que no he cometido ningún hecho indebido”, sostuvo en declaraciones a un medio mexicano y resaltó: “Estoy para explicar todo lo que tengo que explicar porque tengo la tranquilidad de que no he cometido ningún hecho indebido”.