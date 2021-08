Puly Medina: "No puedo tolerar que se vulnere el Estado de derecho"

Cristian "El Puly" Medina, habló luego de que se conociera la decisión judicial que le ordena a él y su padre a volver a prisión domiciliaria por "realizar actividades gremiales".

La decisión la tomó ayer el juez Alejandro Esmoris, del Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata, el mismo juez que, en una resolución sin precedentes en la historia judicial argentina, le prohibió a ambos dirigentes de la UOCRA a participar de actividades gremiales y ejercer cargos.

"Indudablemente, tras dos años de gobierno, los sótanos de la Justicia siguen más firmes que nunca. Eso es un riesgo para la democracia, para nuestro pueblo y cada argentino, que el poder político decida quien va preso y quien no.", comentó "Puly" Medina en una entrevista al Frente Agrupaciones Unidas.

"Le van a robar el sueño a los chicos, a las nuevas generaciones, por pensar diferente, por sentir una causa, por protegerla van a correr riesgo de ir presos por decisión política.", advirtió

"Decimos que este es un sistema democrático representado por tres poderes independientes pero el macrismo hasta el día de hoy se hace cargo de haber metido al "Pata" y el "Puly" Medina presos, es gravísimo que un presidente decida quien va preso.", señaló.

Sobre este punto cabe destacar la persecución y hostigamiento que sufrieron varios dirigentes opositores al gobierno de Cambiemos. La intención de Macri y Vidal de correr de la escena política a ambos dirigentes fue manifiesta. Esto valió una denuncia al expresidente y la exgobernadora por "persecución gremial".

Sobre ese mismo punto agregó: "nosotros sabemos perfectamente bien por qué estamos presos y por qué seguimos presos y por qué ahora me van a notificar que seguiré preso: es por defender esta causa maravillosa que es el bienestar de la clase obrera y trabajadores."

"Lamentablemente hay dirigentes políticos en nuestro país que defienden otros intereses que no son los nuestros, que no es el bienestar, no es la justicia social, no es una mejor calidad de vida para nuestro compañeras y compañeros. Defienden a la minoría, defienden intereses económicos que condenan a miles al hambre, la miseria, la desocupación.", disparó contra el gobierno anterior.

"Es un sistema democrático mal implementado que es maravilloso en sí, pero tenemos dirigentes políticos que hacen lo contrario a lo que establece las leyes.", y agregó "llamo a una reflexión en la sociedad" y subrayó que "esto es un gran retroceso para toda la sociedad argentina: no se respeta el estado de derecho, no se respeta la igualdad, no se ejerce la justicia social."

"Estamos prontos a un proceso electoral, que la gente piense en qué Argentina quiere vivir. La política está degradada porque nuestro dirigentes tienen intereses personales y no un interés en común que favorezca a todo el pueblo argentino."

"Jamás pedí impunidad sobre los supuestos delitos que me acusan.", aclaró y agregó "Aquel que comete un delito debe pagar pero no puedo tolerar que se vulnere el Estado de Derecho.", señaló

"Eso fue lo que hizo la Justicia Federal conmigo. Resoluciones extraordinarias, ni la dictadura militar hacía este tipo de resoluciones. No puede ser que en democracia no pueda pensar, sentir, hablar y estas son cosas que debemos reflexionar los argentinos.", dijo Medina.

Estamos perdiendo una batalla que nos lleva a un fracaso a todos los argentinos.

"Con orgullo lo digo, si debo seguir preso arbitrariamente por decisión política y por arbitrariedad política lo haré, pero nunca voy a dejar de luchar por el bien común.", concluyó.