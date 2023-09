“Queremos una Justicia a favor del pueblo, no de los poderosos”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó ayer que “la mafia judicial persigue de manera insidiosa” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el contexto de la campaña electoral, al referirse a las resoluciones de la Cámara de Casación que ordenaron reabrir las investigaciones en las causas de Hotesur y el memorándum con Irán, en las cuales la exmandataria había sido sobreseída.

En el marco de la inauguración del Polo Judicial Avellaneda-Lanús, Kicillof expresó: “El día de ayer jueces nombrados, amigos y cómplices de Macri, saltando todos los procedimientos que tienen que ver con la lógica y la justicia, decidieron reabrir dos causas con el único objetivo de reanudar la persecución política sobre Cristina y Máximo Kirchner”.

Y continuó: “El uso de la Justicia como un aparato de persecución y una herramienta electoral es una práctica que se tiene que terminar de una vez en la Argentina. Basta de perseguir a Cristina y a los dirigentes políticos, lo que no se les da en las urnas no pueden sacarlo con fallos judiciales”.

“El caso del memorándum de Irán, una causa que fue ya cerrada y concluida con fallo firme siete veces, la reviven en cada elección. Y en el caso de Hotesur, lo trató primero la Justicia de Santa Cruz, y después la Justicia Federal, violando las atribuciones de los tribunales”, precisó el funcionario.

En ese sentido, remarcó que “la reapertura de estas causas no tiene nada que ver con la Justicia ni con las leyes. Tiene que ver con la persecución política, judicial y mediática de una dirigente política que logró la mejor redistribución del ingreso de la historia argentina. No seamos ingenuos, no separemos una cosa de la otra”.

“En los dos casos había pasado lo mismo: llegaron a la Justicia, a dos tribunales orales. Los dos tribunales orales dijeron que no hacía falta malgastar recursos del Estado para llevar adelante una parodia de juicio. Ahora se elevan y un tribunal amigo del poder, cómplice del macrismo, vuelve a abrir causas que ya estaban terminadas”, insistió el gobernador.

Y concluyó: “Por más titulares de diarios y horas de canales de televisión que dediquen para culpar a Cristina Fernández de Kirchner, a Máximo Kirchner o a cualquiera de los dirigentes que se resisten a las presiones del poder, el pueblo sabe que no es así como se va a transformar a la Argentina, manipulando a la Justicia y la información. Queremos una Justicia que sea una Justicia a favor del pueblo, no a favor de los poderosos”.