“¿Quién se hace responsable de la gente que no se vacune y muera?”

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, buscó responsabilizar a quienes llevando adelante la campaña antivacunas puedan influir sobre aquellos que aún no deciden qué hacer.



“Lo que les diría a los que hacen las campañas antivacunas es quién se hace responsable de la gente que no se vacune y tenga la mala suerte de agarrarse una forma grave o incluso morir. Que no quieran responsabilizar al Estado después. Háganse responsables los dirigentes que salieron a decir que no había que vacunarse y que era un veneno”, disparó el funcionario.



“Si tienen dudas, ni el gobernador, ni yo, ni muchos intendentes tenemos alma de kamikazes. Fuimos y nos ­aplicamos la vacuna porque estamos convencidos de que es buena y lo único que le produjo a nuestro organismo es que tenemos anticuerpos”, aseguró Gollan.



“Cuando hay una campaña de vacunación tan fuerte, tenemos que usar herramientas de difusión que concienticen y que le den confianza a la gente. Por eso por ahí convocamos a algunos notables que son gente muy querida y reconocida por la población. Son un número pequeño, (pero) lo importante es el ejemplo que dan”, indicó, y concluyó que “si por un famoso que se vacune se vacunan 500.000 personas, es un flor de negocio sanitario, ganamos enormemente”.