Récord histórico de exportaciones en marzo

El mes de marzo marcó un récord histórico con respecto a las exportaciones que crecieron un 28,5% con respecto al mismo mes del año pasado. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que se alcanzó un nuevo máximo histórico de US$ 7.352 millones de exportaciones. Su explicación fue el incremento de 22,6% en precios y 4,9% en cantidades exportadas.

El primer trimestre del año también tiene un récord de exportaciones, US$ 19.352, quedando segundo en la historia.

Las importaciones acumularon US$ 7.073 millones que representa una suba del 33% interanual. En marzo el superávit fue de US $279 millones y el del primer trimestre del 2022 fue de US$ 1.394 millones, ambos records.

Nuestros principales compradores fueron Brasil (12,7%), Estados Unidos (7,5%), Chile (6,6%), China (6,5%) y Países Bajos (5,5%).

Los principales orígenes de las importaciones fueron: China, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Alemania, Arabia Saudita, Tailandia, Italia, y Países Bajos. Sumados estas naciones representan el 70,3% de compras al exterior.